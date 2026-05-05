|
Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области
Вчера, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым.
В эксклюзивном комментарии «Тамбовской жизни» он отметил, что внимание федерального центра к региону открывает дополнительные возможности для развития экономики, социальной сферы и рынка труда.
По словам Максима Жалнина, особое значение имеет тот факт, что это уже третья официальная рабочая встреча Президента и руководителя региона за последнее время.
— Поддержка Президента гарантирует участие региона в ключевых федеральных программах и нацпроектах, открывает новые перспективы для экономики, социальной сферы и рынка труда, — подчеркнул он.
Отдельно руководитель ГК «Октябрьское» отметил курс на развитие переработки сельскохозяйственной продукции внутри региона. По его мнению, именно создание полной производственной цепочки — от выпуска сырья до переработки — позволяет обеспечить высокую эффективность аграрного сектора.
Максим Жалнин также заявил, что для реализации новых инвестиционных проектов региону необходимы стабильные условия и поддержка федерального уровня.
— Прошедшая в Кремле встреча стала мощным сигналом для инвесторов: Тамбовская область — надежный регион для вложений, где есть понимание и поддержка со стороны федерального центра, — отметил он.
По мнению предпринимателя, последовательное продвижение интересов региона на федеральном уровне должно положительно сказаться на создании новых рабочих мест, росте зарплат и развитии делового климата в области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.