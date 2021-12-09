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Максим Жалнин сложил полномочия депутата
Вчера, 18:14
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Депутат Тамбовской городской Думы, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал 10 декабря.
«Подводя итоги многолетней работы в Думе, находясь в меньшинстве, считаю, что иногда даже один голос «против» заставлял многих обратить на себя внимание в ряде принципиальных вопросов, которые зачастую на уровне города рассматривались… Считаю, что совмещать бизнес с депутатской работой сегодня практически невозможно – эффективности здесь нет, а делать что-либо наполовину я не привык», - написал на своей странице Instagram Максим Жалнин.
Максим Жалнин выразил надежду, что те, кто придут ему на смену, будут с большей самоотдачей заниматься вопросами развития города и подходить более детально к решению насущных проблем горожан.
Группа компаний «Октябрьская», занимается в сфере сельского хозяйства, имеет представительства в Тамбовской, Липецкой, Орловской и в других регионах нашей страны.
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