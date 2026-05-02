Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске
Сегодня, 11:04
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода.
Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть претензий в открытых материалах не раскрывается.
Суд уже принял обеспечительные меры: арестованы счета компании и её транспорт. При этом разрешено продолжать текущую деятельность — выплачивать зарплату и налоги.
Известно, что «Строительные технологии» зарегистрированы в Москве и занимаются строительством. За последний год выручка компании значительно выросла, однако прибыль снизилась.
По данным открытых источников, в последнее время к компании подано сразу несколько исков на крупные суммы.
Отметим, что это не единственное судебное разбирательство, связанное с Тамбовским пороховым заводом. В конце мая в Тамбове также планируется рассмотреть ещё один спор, однако он пройдёт в закрытом режиме.
