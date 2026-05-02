Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

» » » Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

Сегодня, 11:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода.

Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть претензий в открытых материалах не раскрывается.

Суд уже принял обеспечительные меры: арестованы счета компании и её транспорт. При этом разрешено продолжать текущую деятельность — выплачивать зарплату и налоги.

Известно, что «Строительные технологии» зарегистрированы в Москве и занимаются строительством. За последний год выручка компании значительно выросла, однако прибыль снизилась.

По данным открытых источников, в последнее время к компании подано сразу несколько исков на крупные суммы.

Отметим, что это не единственное судебное разбирательство, связанное с Тамбовским пороховым заводом. В конце мая в Тамбове также планируется рассмотреть ещё один спор, однако он пройдёт в закрытом режиме.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Арбитражный суд рассмотрит иск пороховому заводу в Котовске на 63,7 млн руб ...

Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязн ...

Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом ...

Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре с ...

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налого ...

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство ш ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

Сегодня, 11:04
0
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть

В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко»

Вчера, 18:06
0
В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили

В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда

Вчера, 10:20
0
В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая

В Тамбовской области изменился график работы налоговой

2 мая 2026
0
С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая

2 мая 2026
0
В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и

В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки

1 мая 2026
0
В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков

В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна

1 мая 2026
0
Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.

В Мордовском округе одобрили строительство крупного элеватора за 1,8 млрд рублей

30 апреля 2026
0
Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на

Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы

30 апреля 2026
0
Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как

Суд в Тамбове отказал в разделе имущества семьи экс-главы «Ланты» после его изъятия государством

30 апреля 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова отклонил иск Светланы Васильевой к бывшему генеральному директору интернет-провайдера «Ланта» Александру Васильеву* о разделе имущества. Как установил суд, всё имущество, о котором шла речь, ранее уже было изъято и передано в собственность государства по решению

В Тамбове осудили группу за мошенничество с социальными выплатами

30 апреля 2026
0
В Тамбове суд вынес приговор четырём местным жителям по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку. Их признали виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц. Как установил суд, в 2021–2023 годах фигуранты действовали по предварительному сговору с бывшим начальником

Польские СМИ сообщили о возможной связи криптобиржи Zondacrypto с «Тамбовской» ОПГ

29 апреля 2026
0
Польская газета Wyborcza сообщила о возможной связи криптовалютной биржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой «Тамбовская». Публикация появилась на фоне жалоб пользователей на проблемы с выводом средств: по данным издания, платформа более двух недель не осуществляет выплаты

Частное образование в Тамбовской области ищет модель развития: отрасль обсудили на круглом столе

29 апреля 2026
0
В Тамбове состоялся круглый стол «Стратегия частного образования в Тамбовской области», на котором представители бизнеса и власти обсудили текущее состояние и перспективы негосударственного сектора образования, сообщает «Вердикт». По оценке председателя профильного комитета «Опоры России» Елены

Дело экс-губернатора Максима Егорова поступило в суд: обвинение — взятки на 80 млн рублей

29 апреля 2026
0
В Ленинский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона. По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров, занимая

Суд признал банкротом «Компьюлинк Инфраструктура ТО» — бывшего концессионера котовских котельных

29 апреля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 22 октября 2026 года. Процедура банкротства стала итогом длительных финансовых

Суд обязал уволить муниципальную служащую под Тамбовом за утрату доверия после приговора о хищении

28 апреля 2026
0
В Тамбовской области суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие органов местного самоуправления, не уволивших муниципальную служащую после вступившего в силу приговора о хищении. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Проверка прокуратуры Петровского района установила, что в

Кассация подтвердила незаконность отказа УФАС включить ДСУ-2 в реестр недобросовестных поставщиков

28 апреля 2026
0
Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и региональным управлением ФАС, сообщает «Вердикт». Суд признал незаконным отказ антимонопольного органа включить сведения о ЗАО «ДСУ-2» в реестр недобросовестных

В Тамбовской области перераспределят экологические полномочия и обновят правила ведения Красной книги

28 апреля 2026
0
В Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий изменения в региональное законодательство в сфере охраны окружающей среды и пользования недрами, сообщает деловое издание «Вердикт». Документ подготовлен для приведения областных норм в соответствие с федеральными изменениями и, как

Ростовская компания получила контракты на коммунальную инфраструктуру Тамбова на 486 млн рублей

28 апреля 2026
0
ООО «Дельта» из Азова Ростовской области стало подрядчиком по двум крупным инфраструктурным проектам в Тамбове. Региональная «Единая служба заказчика» заключила с компанией контракты на проектирование и строительство водовода и канализационного коллектора. Общая стоимость работ превысит 486 млн

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

27 апреля 2026
0
В Моршанске 25 апреля состоялся традиционный межмуниципальный турнир по волейболу среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Организаторами соревнований выступили Благотворительный фонд имени Николая Кузнецова и Тамбовская

В Мичуринске увековечили память участника СВО Алексея Добрынина

27 апреля 2026
0
В Мичуринске на светодиодном экране по улице Красной разместили баннер, посвящённый памяти участника специальной военной операции, старшего сержанта Алексея Добрынина. Инициатором выступило местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги