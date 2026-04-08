Арбитражный суд рассмотрит иск пороховому заводу в Котовске на 63,7 млн рублей
Вчера, 17:05
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск к «Тамбовскому пороховому заводу» на сумму 63,7 млн рублей. Заявление подало местное ООО «Продснабстрой», следует из данных судебной картотеки.
Суд уже принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 28 апреля.
Компания требует взыскать с предприятия 39,7 млн рублей долга и 23,9 млн рублей неустойки. В заявлении также указано, что в случае затруднений с исполнением обязательств средства могут быть взысканы с Минпромторга России как собственника имущества завода.
Ранее стороны в суде не встречались.
«Тамбовский пороховой завод» — федеральное предприятие, расположенное в Котовске, которое занимается производством взрывчатых веществ.
Отметим, что это не единственные судебные разбирательства с участием предприятия. С февраля в арбитраж поступило 13 исков от московской компании «Феникс» на общую сумму более 400 млн рублей. По части из них уже назначены заседания в апреле и мае.
Сам завод также подал встречные иски к «Фениксу» на сумму 8,7 млн рублей.
