Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей
Вчера, 18:15
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел.
Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в 2025 году. Подробности стороны не раскрывают, однако в московской компании в беседе с изданием отметили, что тамбовский завод согласился с претензиями и даже извинился. В «Электроприборе» комментировать ситуацию отказались, предложив направить официальный запрос.
АО «Московский завод „Сапфир“» зарегистрирован в 1994 году в Москве, занимается производством фото- и кинооборудования. В 2018 году компания отчиталась о выручке в 1,6 млрд руб. и чистой прибыли в 375 млн руб.
Тамбовский «Электроприбор» — одно из крупнейших предприятий региона, основано в 1954 году. Завод производит навигационные, метеорологические и геодезические приборы, подконтролен госкорпорации «Ростех». В 2024 году его выручка составила 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб., за полгода 2025-го — 9,7 млрд и 1,8 млрд руб. соответственно.
