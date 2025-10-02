Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей

Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей

Вчера, 18:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в 2025 году. Подробности стороны не раскрывают, однако в московской компании в беседе с изданием отметили, что тамбовский завод согласился с претензиями и даже извинился. В «Электроприборе» комментировать ситуацию отказались, предложив направить официальный запрос.

АО «Московский завод „Сапфир“» зарегистрирован в 1994 году в Москве, занимается производством фото- и кинооборудования. В 2018 году компания отчиталась о выручке в 1,6 млрд руб. и чистой прибыли в 375 млн руб.

Тамбовский «Электроприбор» — одно из крупнейших предприятий региона, основано в 1954 году. Завод производит навигационные, метеорологические и геодезические приборы, подконтролен госкорпорации «Ростех». В 2024 году его выручка составила 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб., за полгода 2025-го — 9,7 млрд и 1,8 млрд руб. соответственно.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для живо ...

Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязн ...

В Липецке за 4,6 млрд. рублей построят завод по переработке картофеля

Завод «Электроприбор» увеличил объем продаж до 1,46 млрд рублей

Тамбовский «Электроприбор» отчитался о прибыли

Тамбовский завод «Электроприбор» по итогам 2009 года выплатит 14,859 млн. р ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Ушел из жизни бывший руководитель управления госслужбы администрации области Борис Эсаулов

Вчера, 18:33
0
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей

Вчера, 18:15
0
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в

В Рязанском медуниверситете увеличат число целевых мест для тамбовских выпускников

Вчера, 15:51
0
В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных

В Тамбовской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей

Вчера, 13:22
0
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности

Учитель из Тамбова Рашид Надиров вошёл в число лучших педагогов России

Вчера, 12:40
0
Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89

В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей

2 октября 2025
0
В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,

Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей

2 октября 2025
0
По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области

Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом

2 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд

Благоустройство сквера «Гармония» в Тамбове снова сорвано

2 октября 2025
0
Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26

В Тамбове завершено расследование дела о взятке с участием бывшего полицейского и адвоката

1 октября 2025
0
Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту путепровода

1 октября 2025
0
Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство

Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта

1 октября 2025
0
АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта

1 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам

В Тамбовской городской Думе распределили посты и расширили число комитетов

30 сентября 2025
0
Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов. Первым заместителем председателя стала Елена

На совещании в правительстве Тамбовской области обсудили, как защитить покупателей от фальсификата и опасных продуктов

30 сентября 2025
0
В правительстве Тамбовской области 29 сентября прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции. Совещание провела заместитель главы региона Наталия Макаревич. Речь шла о том, как защитить потребителей от поддельных и небезопасных товаров. Роспотребнадзор сообщил, что в первой

Новая Дума Тамбова: председателем стал ветеран СВО Кутейников, Косенков сохранил пост главы администрации

30 сентября 2025
0
Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,

Тамбовский спортсмен взял бронзу на Кубке России по пауэрлифтингу

30 сентября 2025
0
В Екатеринбурге завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие почти 120 атлетов со всей страны. Тамбовчанин Павел Сальников вошёл в число сильнейших и завоевал бронзовую медаль. Спортсмен занимается в

Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей

29 сентября 2025
0
Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе

29 сентября 2025
0
Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора

29 сентября 2025
0
Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей

29 сентября 2025
0
Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги