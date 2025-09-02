Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

» » » 2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животных

2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животных

Вчера, 15:15
2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животныхКомпания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц.

В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано 250 рабочих мест. В ассортименте уже представлены три линейки влажных кормов, а в дальнейшем планируется запуск сухих рационов.

Строительство началось в октябре 2024 года, выйти на полную мощность компания намерена к середине 2028-го. В перспективе — прохождение международной сертификации ISO и HACCP, создание собственной лаборатории и выход на экспортные рынки.

ООО «Пет Фуд Перспектива» зарегистрировано в Тамбовской области в июле 2024 года. Бенефициаром проекта выступает предприниматель Виталий Штабный, генеральный директор — Сергей Пушкарёв.

Фото: pfp.pet
В Тамбовской области продлили купальный сезон до середины сентября

Вчера, 20:20
0
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе

Льготники с севера Тамбова смогут получать лекарства ближе к дому

Вчера, 18:58
0
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут

Жители Красивки возмущены сокращением работы почтового отделения

Вчера, 18:18
0
В селе Красивка Инжавинского округа Тамбовской области местное почтовое отделение фактически оказалось на грани закрытия: теперь оно работает только по субботам. Об этом сообщили жители, обратившись в редакцию издания «ПРАВО68». Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю.

2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животных

Вчера, 15:15

0

Вчера, 15:15
0
Компания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц. В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано

«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую

Вчера, 09:39
0
Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.

Суд обязал администрацию Котовска заняться тепловыми сетями

2 сентября 2025
0
Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50

Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом

2 сентября 2025
0
УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011

В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке

2 сентября 2025
0
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

2 сентября 2025
0
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

2 сентября 2025
0
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства»

1 сентября 2025
0
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery

1 сентября 2025
0
Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в

В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку

1 сентября 2025
0
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант

1 сентября 2025
0
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой

1 сентября 2025
0
ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и

Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов

31 августа 2025
0
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался

В Тамбовской области ограничили труд иностранцев в ключевых сферах

31 августа 2025
0
Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.

В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку

31 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

30 августа 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —

Прокуратура добилась реального срока для экс-министра ЖКХ Тамбовской области

29 августа 2025
0
Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное

Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников

29 августа 2025
0
Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов
