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Под контролем Россельхознадзора в Казахстан впервые экспортировано более 37 тысяч тонн кормов для животных
Вчера, 17:06
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В феврале 2024 года под контролем Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям была осуществлена экспортная партия кормов для непродуктивных животных из города Тамбова в Казахстан общим весом 37 195 тонн.
Инспекторы отдела ветеринарного контроля и надзора предварительно осмотрели партию кормов и проверили соответствующие документы, разрешающие экспорт. В результате контрольных мероприятий специалисты не выявили никаких нарушений.
В 2024 году данное предприятие впервые осуществляет экспорт своей продукции в Республику Казахстан.
Вся экспортируемая продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, прошла обязательные исследования в лаборатории БелИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» согласно ветеринарно-санитарным требованиям страны-получателя и была признана безопасной.
Строительство данного предприятия началось в октябре 2023 года, и уже в декабре того же года оно было включено в Реестр экспортеров и в реестр стран Таможенного союза, получив право на экспорт своей продукции.
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