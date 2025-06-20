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» » «Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей

Вчера, 08:29
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На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал инвестиционное соглашение с компанией ООО «Металл сервис». Документ предусматривает создание нового промышленного производства стоимостью 10,8 млрд рублей, о чём глава региона сообщил в своём официальном Telegram-канале.

— Сейчас мы активно работаем над формированием особой экономической зоны в регионе и рассчитываем, что новое предприятие «Металл сервиса» станет якорным инвестором этого проекта, — отметил Первышов. Детали будущего производства пока не раскрываются.

ООО «Металл сервис» зарегистрировано в Тамбовской области и специализируется на выпуске стальных труб, полых профилей и фитингов. Бенефициаром и гендиректором компании является Константин Жуков, который также возглавляет местное предприятие ООО «Аэлита». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году компания показала выручку в 17 млрд рублей, при чистой прибыли в 84 млн рублей.

Это уже второй крупный проект «Металл сервиса» в регионе: в начале 2024 года компания запустила завод по производству труб большого сечения, вложив 2,5 млрд рублей — больше, чем изначально планировалось (1,8 млрд руб.).

Что касается будущей особой экономической зоны, её планируется разместить на 126 гектарах в Мичуринском районе, рядом с железнодорожным узлом и федеральной трассой Р-22 «Каспий». Предварительный объём инвестиций в саму инфраструктуру ОЭЗ составляет около 20 млрд рублей.

Создание зоны и приход якорных инвесторов, таких как «Металл сервис», должны стать драйверами промышленного роста и занятости в Тамбовской области.
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