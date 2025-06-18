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В Тамбовской области построят новый сахарный завод: инвестпроект на 10+ млрд рублей от «Прогресс Агро»
Сегодня, 11:17
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В Мордовском округе Тамбовской области появится новый крупный сахарный завод, который планирует построить ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК), входящее в структуру агрохолдинга «Прогресс Агро». О реализации масштабного проекта стало известно 19 июня после подписания инвестиционного соглашения с правительством региона на Петербургском международном экономическом форуме — 2025.
По информации областных властей, объём инвестиций в проект составит 11,7 млрд рублей, а в компании уточняют, что затраты составят не менее 10 млрд рублей. Планируемая производственная мощность — до 9 тысяч тонн переработки сахарной свёклы в сутки, с возможностью увеличения до 12 тысяч тонн.
Проект уже перешёл в активную фазу подготовки: по данным холдинга «Прогресс Агро», завершены все проектно-изыскательские работы, получены разрешение на строительство и положительное заключение негосударственной экспертизы. Завершить строительство завода планируется в третьем квартале 2028 года.
Напомним, что с 2022 года структуру ТСК контролирует компания «Рассвет-Тамбов», являющаяся частью «Прогресс Агро». Реализация проекта даст ощутимый импульс развитию агропромышленного сектора региона, создаст новые рабочие места и расширит перерабатывающие мощности на юге Черноземья.
Фото: ГК Прогресс Агро
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