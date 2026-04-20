Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске



Как



На фоне текущих финансовых трудностей ситуация выглядит контрастной: ранее заявленные планы по развитию, включая инвестиции в производство защитной экипировки, теперь могут оказаться под вопросом. Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске.Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по данным открытых источников, по состоянию на февраль 2026 года задолженность предприятия по налогам и штрафам составляла около 9,8 млн рублей.Финансовое положение компании за последний год заметно ухудшилось. По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась до 32 млн рублей, что более чем вдвое меньше, чем годом ранее. Убыток вырос до 27 млн рублей, а стоимость бизнеса, по оценкам, ушла в отрицательную зону — минус 40 млн рублей.Дополнительную нагрузку создают судебные споры. Всего с участием фабрики в арбитражных судах зафиксировано 19 дел на сумму около 46 млн рублей. Часть из них компания проиграла, несколько находятся на рассмотрении.ООО «Швейная фабрика Феникс» было зарегистрировано в 2020 году в Мичуринске и специализируется на производстве верхней одежды. Основным владельцем (75%) и генеральным директором является Андрей Нечепорук, ещё 25% принадлежит Екатерине Корневой. В 2025 году предприятие сменило адрес регистрации, переехав в посёлок Сельхозтехника Мичуринского округа.Примечательно, что ещё в 2024 году фабрика рассматривалась как развивающееся производство. Сообщалось о расширении выпуска спецодежды, получении льготного займа регионального Фонда развития промышленности на 16,3 млн рублей, модернизации оборудования и создании новых рабочих мест.Кроме того, предприятие участвовало в проектах импортозамещения и выполняло заказы, связанные с обеспечением нужд специальной военной операции.На фоне текущих финансовых трудностей ситуация выглядит контрастной: ранее заявленные планы по развитию, включая инвестиции в производство защитной экипировки, теперь могут оказаться под вопросом.



