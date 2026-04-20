Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

» » » Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске

Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске

Сегодня, 19:07
Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске.

Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по данным открытых источников, по состоянию на февраль 2026 года задолженность предприятия по налогам и штрафам составляла около 9,8 млн рублей.

Финансовое положение компании за последний год заметно ухудшилось. По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась до 32 млн рублей, что более чем вдвое меньше, чем годом ранее. Убыток вырос до 27 млн рублей, а стоимость бизнеса, по оценкам, ушла в отрицательную зону — минус 40 млн рублей.

Дополнительную нагрузку создают судебные споры. Всего с участием фабрики в арбитражных судах зафиксировано 19 дел на сумму около 46 млн рублей. Часть из них компания проиграла, несколько находятся на рассмотрении.

ООО «Швейная фабрика Феникс» было зарегистрировано в 2020 году в Мичуринске и специализируется на производстве верхней одежды. Основным владельцем (75%) и генеральным директором является Андрей Нечепорук, ещё 25% принадлежит Екатерине Корневой. В 2025 году предприятие сменило адрес регистрации, переехав в посёлок Сельхозтехника Мичуринского округа.

Примечательно, что ещё в 2024 году фабрика рассматривалась как развивающееся производство. Сообщалось о расширении выпуска спецодежды, получении льготного займа регионального Фонда развития промышленности на 16,3 млн рублей, модернизации оборудования и создании новых рабочих мест.

Кроме того, предприятие участвовало в проектах импортозамещения и выполняло заказы, связанные с обеспечением нужд специальной военной операции.

На фоне текущих финансовых трудностей ситуация выглядит контрастной: ранее заявленные планы по развитию, включая инвестиции в производство защитной экипировки, теперь могут оказаться под вопросом.
ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области

Сегодня, 20:08
0
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей. Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта

Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске

Сегодня, 19:07
0
Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске. Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по

Жители дома в Тамбове остались без тепла после закрытия хлебозавода

Сегодня, 18:06
0
В Тамбове остановка «Тамбовского хлебозавода» привела к коммунальной проблеме для жителей многоквартирного дома, сообщает «Вердикт». Без горячей воды и отопления оказался пятиэтажный дом № 131А на улице Лермонтовской, где проживают жильцы 54 квартир. Ситуация была рассмотрена на заседании

Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом режиме

Сегодня, 10:20
0
Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску московского ООО «Феникс» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». Заседание состоится 25 мая и пройдёт в закрытом режиме. Сумма требований составляет 36,1 млн рублей. Как следует из материалов

Суд обязал подрядчика устранить дефекты дорог в микрорайоне Майский

Вчера, 19:07
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд добилась исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Майский. Как установлено в ходе прокурорской проверки, на ряде участков выявлены дефекты дорожного покрытия. Так, на

Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

Вчера, 15:03
0
Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии

Вчера, 13:01
0
Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы

Вчера, 12:00
0
К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий

20 апреля 2026
0
В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить

Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак»

20 апреля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт». Как следует из материалов

Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги

20 апреля 2026
0
В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля. По его словам, оценка основана на аналитике

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд

20 апреля 2026
0
Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой

Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие

19 апреля 2026
0
19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она

Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей

19 апреля 2026
0
Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов. — «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником

В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК

18 апреля 2026
0
В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов,

В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий

18 апреля 2026
0
В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества». Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и

Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой»

17 апреля 2026
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице

В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ

17 апреля 2026
0
В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России. Подпольная лаборатория была оборудована в

В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате

17 апреля 2026
0
В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти. Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания

Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк»

17 апреля 2026
0
В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД. Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная

В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве

16 апреля 2026
0
В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового
