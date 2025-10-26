|
Известная тамбовская швейная фабрика «Тамбовчанка» может быть признана банкротом
Одно из предприятий группы компаний «Тамбовчанка» — ЗАО «Тамбовчанка» — находится на грани банкротства. Как сообщает
деловое издание «Вердикт», с соответствующим заявлением в суд намерен обратиться аудиторский консалтинговый центр «РиК».
Поводом для иска стал долг за оказанные услуги. Ранее Тамбовский арбитражный суд уже обязал «Тамбовчанку» выплатить аудиторам более 2,5 млн рублей за бухгалтерское и налоговое сопровождение, однако долг так и не был погашен.
Проблемы предприятия носят системный характер. В прошлом году суд взыскал с фабрики 135 млн рублей по иску УФНС по Тамбовской области, которая доказала в суде, что бизнес был искусственно разделён на 17 мелких фирм для ухода от налогов.
По данным на август 2025 года, общая задолженность только ЗАО «Тамбовчанка» по налогам и штрафам достигла 189 млн рублей, а выручка всей группы компаний за прошлый год упала на 19%.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования. На выделенные деньги будет
В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники. Потерпевшую
Проект «Семьи разные — ценности одни» сетевого издания «Уваровская жизнь» признан лучшим в номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» на XVI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», итоги которого подвели в Казани. Конкурс направлен на поддержку лучших инициатив в освещении
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов без предупреждения посетил объекты, по которым есть отставание от сроков. Проверка прошла после его рабочей поездки в Москву, где глава региона отчитывался перед вице-премьером Татьяной Голиковой о реализации нацпроекта «Семья». В Пичаево губернатор
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина дан старт новому потоку проекта «Серебряный блогер — 2025». Его цель — обучить представителей старшего поколения компьютерной грамотности, работе в интернете, общению в социальных сетях и созданию собственного контента. Проект реализуется в
На одной из центральных улиц Тамбова — Карла Маркса — ремонт выходит на финишную прямую. Сегодня подрядчик укладывает финальный слой асфальта на последнем отрезке дороги, после чего основные работы будут завершены. Как сообщил глава городской администрации Максим Косенков, «ремонт близится к
Тамбов становится удобнее для жителей — в городе строятся сразу три новые остановки для «городского поезда». Уже начались работы по возведению платформы «8 километр» в посёлке Строитель. В скором времени такие же современные остановки появятся near улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне
Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт». Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и
В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы
Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ
Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный
Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена
На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и
Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16
Министерство транспорта России приняло решение объединить два дорожных управления — ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбов) и ФКУ «Большая Волга». Приказ о реорганизации подписан 15 октября. Руководителем тамбовского учреждения является Юрий Сорокин. На его балансе находится обслуживание
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —
В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал