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Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но долг перед бюджетом остался

Сегодня, 10:35
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Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но долг перед бюджетом осталсяАрбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск строительной компании «АльянсСтройСервис» в споре с Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму штрафа с 306,9 млн до 28,9 млн рублей. Однако основной долг компании перед бюджетом остался неизменным — более 1,3 млрд рублей, включая налоги, проценты и другие взыскания.

Конфликт между налоговиками и «АльянсСтройСервис» начался в 2022 году, когда ФНС выявила недоимку по налогам на сумму 1,6 млрд рублей. Компания, выполнявшая работы по национальным проектам и заключившая 17 госконтрактов, пыталась оспорить претензии, указывая на финансовые трудности, риск банкротства и невозможность выплаты зарплат 180 сотрудникам. На время судебного разбирательства суд ввёл обеспечительные меры, приостановив действия налоговой службы, однако после апелляции ФНС их отменили.

По данным прокуратуры, которая поддержала позицию ФНС, компания использовала «технических» контрагентов для обналичивания бюджетных средств на сумму 1,55 млрд рублей. Документооборот между взаимосвязанными фирмами позволял уходить от уплаты налогов, а деньги выводились через субподрядчиков, часть из которых существовала только на бумаге.

Следствием также установлена связь «АльянсСтройСервиса» с рядом компаний бывшего депутата Госдумы Александра Жупикова, включая ООО «Первая строительная компания» и ООО «Специальный застройщик «АльянсСтройСервис+».

На суде представители компании предоставили документы, подтверждающие выполнение работ, однако суд признал их недостаточными, указав на формальный характер доказательств.

ООО «АльянсСтройСервис» зарегистрировано в Тамбовской области в 2017 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий в Тамбовской и Луганской областях. Руководителем и владельцем является Дмитрий Сигаев. По итогам 2023 года компания отчиталась о выручке 63,5 млн рублей и убытке в 227 тыс. рублей, тогда как в 2022 году её финансовые показатели были значительно выше — 1,57 млрд рублей выручки и 87 млн рублей прибыли.

На данный момент «АльянсСтройСервис» находится в процессе банкротства. Окончательное решение суда может повлиять на дальнейшую судьбу предприятия и его долговые обязательства перед государством.
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