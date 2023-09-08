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ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области
Двадцать исковых заявлений о банкротстве организаций, находящихся в Тамбовской области, были поданы в Арбитражный суд Тамбовской области 7 сентября текущего года. Заявки были поданы Федеральной налоговой службой и её региональным подразделением, но пока что они не приняты к рассмотрению. Общий объем требований, выдвинутых в исках, составляет почти 81 миллион рублей.
Наибольшая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами наблюдается у Акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие №52", зарегистрированного в рабочем поселке Знаменка. Эта организация является правопреемником одноименного федерального предприятия и имеет в своем активе 90 государственных контрактов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, включая контракты, заключенные в текущем году и находящиеся в процессе выполнения.
Среди других компаний, по которым требуют провести процедуру банкротства, ООО "Ляда-Сервис", задолжавшее 2,7 миллиона рублей. Это предприятие является поставщиком тепловой энергии для нескольких школ в Притамбовье. Компания ООО "Андора" из Тамбова имеет задолженность перед бюджетом в размере 8,3 миллиона рублей, в то время как специализированный застройщик "Техком" из Мичуринска задолжал около 8 миллионов рублей.
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