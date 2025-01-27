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ФНС подала иск о банкротстве Волковского завода этилацетата и бутилацетата
Вчера, 12:11
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Арбитражный суд Тамбовской области принял иск Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата». Причиной подачи заявления стал долг компании перед налоговой службой в размере 41,7 млн рублей. Заседание по проверке обоснованности иска назначено на 27 февраля 2025 года.
Изначально заявление было подано в ноябре 2024 года, однако из-за технических нарушений его оставили без движения. После исправления всех замечаний налоговая служба предоставила необходимые документы в установленные сроки, что позволило делу продвинуться. Ранее стороны в судебных разбирательствах не участвовали.
ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата» зарегистрировано в феврале 2020 года в Моршанском районе Тамбовской области. Основным видом деятельности компании является производство органических химических веществ. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей. Владельцем завода является Василий Ильичёв, а генеральным директором — Алексей Пожитков, который также управляет брянским ООО «Биохим», занимающимся аналогичным бизнесом.
Финансовые показатели завода остаются крайне нестабильными. По данным Rusprofile, в 2023 году предприятие завершило год с нулевой выручкой и убытком в 13 млн рублей. Годом ранее показатели также оказались на низком уровне: нулевая выручка и убыток в размере 118 тыс. рублей.
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