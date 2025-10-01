|
Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом
Вчера, 14:25
Комментариев: 0
Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб.
Согласно материалам дела, суд отказал должнику и его учредителю Анатолию Струкову в ряде ходатайств, включая введение внешнего управления и финансового оздоровления.
Компания ранее фигурировала в громких историях: в сентябре юристы «Автодор-Тамбова» пытались оспорить включение организации в реестр недобросовестных подрядчиков по решениям УФАС, а также судились с региональным Минархитектуры из-за разрыва контрактов на строительство дорог в микрорайоне Майский.
Учредитель фирмы также находится в процедуре банкротства: его долги перед банком составляют более 18 млн руб., в рамках дела у него уже изъят автомобиль Mercedes-Benz CLS.
Кроме того, в отношении гендиректора «Автодор-Тамбов» Николая Кузнецова расследуется уголовное дело об уклонении от налогов на 280 млн руб. По данным «Вердикта», общая задолженность компании по налогам и штрафам превышает 595 млн руб., а в судах она является ответчиком ещё по 14 делам на сумму около 1,5 млрд руб.
Фото: коллаж «Вердикта»
