|
В Тамбове у банкрота-учредителя «Автодор-Тамбов» взыскивают Mercedes-Benz стоимостью до 8,5 млн рублей
Сегодня, 19:14
Комментариев: 0
Версия для печати
В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн рублей.
Дело о банкротстве Струкова было инициировано в конце 2024 года филиалом ПАО «Промсвязьбанк». Сначала в отношении предпринимателя ввели процедуру реструктуризации, однако 28 июля 2025 года суд признал его банкротом. Размер задолженности перед «Промсвязьбанком» составил 18,6 млн руб.
Согласно материалам «Электронного правосудия», в числе кредиторов значится и банк ВТБ, которому Струков должен 46,7 млн руб. Общая сумма требований к должнику на сегодняшний день превышает 271,2 млн руб. На рассмотрении в суде находится и заявление директора ООО «ТДК» Алексея Соловьёва, который требует взыскать со Струкова 1,72 млрд руб.
Возглавляемое Струковым предприятие «Автодор-Тамбов» также проходит процедуру банкротства. Общая сумма требований кредиторов к компании составляет 2,94 млрд руб. Среди крупнейших — ФНС (более 920 млн руб.), предприниматель Игорь Красных (268,8 млн руб.) и всё тот же Алексей Соловьёв (1,64 млрд руб.).
Помимо банкротного процесса, «Автодор-Тамбов» оказался в центре уголовного расследования. В августе 2023 года возбуждено дело в отношении гендиректора компании Николая Кузнецова: по версии следствия, в 2018–2020 годах организация уклонилась от уплаты налогов на сумму 280 млн руб.
Фото: auto.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.