Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги
Вчера, 19:25
На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.
Для получения документов онлайн необходимо отправить специальное уведомление по форме «КНД 1150133» с личными данными, ИНН, СНИЛС и сведениями из паспорта, которые автоматически подтягиваются из Единого портала государственных услуг.
Перед отправкой в ФНС документ подписывается через приложение «Госключ» с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. В разделе «Уведомления» на Госуслугах будет доступен статус оповещения. Помимо этого, портал позволяет оплачивать налоги онлайн, просматривать историю платежей и каталог переданных документов.
