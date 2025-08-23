Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров 0 Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему

Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги 0 На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.

«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов 0 ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей. В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих» 0 В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное

Мичуринские ветераны отправили гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ в зону СВО 0 В августе члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вместе с волонтёрами движения «Фронт 68» организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Дело экс-ректора МичГАУ о хищении более 12 млн рублей передано в суд 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета. Экс-ректор вуза Вадим Бабушкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его бывшие коллеги — Галина

В Тамбове изменили схему работы общественного транспорта 0 Администрация Тамбова объявила о масштабной оптимизации маршрутной сети. Изменения коснулись западных районов города. Полностью отменены четыре маршрута: автобус № 35 «Сенько – ОАО „Пигмент“», автобус № 46 «Магистральная – Островитянова», автобус № 48 «Сенько – Магистральная», троллейбус № 20

Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей 0 Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.

В Тамбове полиция проверяет инцидент с разбитым стеклом автобуса у остановки «Дом художника» 0 В социальных сетях распространилась фотография автобуса с разбитым стеклом и сообщения о возможной стрельбе по транспортному средству в районе остановки «Дом художника» в Тамбове.

Жильцы аварийного дома-памятника в Тамбове пожаловались на невозможность расселения 0 В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил нарушения качества питьевой воды и направил 24 иска в суд 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В Тамбовской области утвердили единые требования к школьной форме 0 С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей 0 Задолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.

«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности 0 ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тамбовской области женщина через суд добилась компенсации за неоплаченные лекарства 0 Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Школы Тамбовской области переходят на триместровую систему обучения 0 С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.

В Котовске подростки устроили погром в скейтпарке, личности установили по камерам 0 В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.

Жители Тамбова пожаловались на химический запах, но проверки не выявили превышений 0 Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.