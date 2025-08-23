|
Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров
Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему устранили быстро. Но её и не должно было возникнуть, если бы конструкции обслуживались планово», — отметил депутат.
По его обращению прокуратура проверила состояние мостов и путепроводов. Обследования показали разрушения защитного слоя железобетонных конструкций, повреждения перил и отбойников. Прямой угрозы обрушения нет, но выявленные дефекты, по словам Александрова, указывают на системное бездействие МКУ «Дирекция городских дорог».
Прокуратура Ленинского района уже внесла представление руководству учреждения. Напомним, ранее администрацию города суд обязывал капитально отремонтировать мосты на Рассказовском шоссе, решение исполняется принудительно.
Сейчас «Дирекция городских дорог» ведёт предпроектные изыскания по мостам через Цну, а также обследовала Лермонтовский и Октябрьский путепроводы — серьёзных угроз там не выявлено.
«Нужна не серия отдельных мер, а полноценная программа: с инвентаризацией всех сооружений, приоритизацией рисков, графиком и публичной отчётностью», — подчеркнул Александров.
Фото со страницы Артёма Александрова
