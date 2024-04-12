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Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте
Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не наблюдалось. Скорее всего, по документам мост был признан в предаварийном состоянии.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров выразил обеспокоенность последними событиями и поднял вопрос о состоянии мостовых сооружений в Тамбовской области.
Анализ судебных решений по области показал необходимость проведения срочных ремонтных работ на многих мостах.«В прошлом году по просьбе обеспокоенных горожан я поднимал проблему о техническом состоянии моста через Цну на Рассказовском шоссе. В начале текущего года прокуратура установила, что мосты по Рассказовскому шоссе через реку Цна находятся в предаварийном техническом состоянии. Но администрацией Тамбова работы по капитальному ремонту мостов не проведены. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан. Есть вопросы к состоянию путепровода по ул. Октябрьской в Тамбове. Необходима полная ревизия и план ремонта мостовых сооружений в Тамбовской области»
, - отмечает Александров.
Депутат отметил, что бюджет Тамбова или других муниципалитетов не может самостоятельно покрыть затраты на ремонт мостовых сооружений. Важно привлечение федеральных средств для таких работ, и необходимо активно работать в этом направлении.
Фото: Тамбовский репортер
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Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не
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