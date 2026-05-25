Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд Комментариев: 0



Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова, однако затем были переданы по подсудности. Теперь стало известно, что процесс будет проходить в Сосновском райсуде.



По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Максим Егоров, занимая пост главы региона, получал деньги, имущество и другие имущественные выгоды от представителя крупной тамбовской компании. Следствие оценивает общую сумму предполагаемых взяток более чем в 80 млн рублей.



Вместе с экс-губернатором по делу проходят ещё два человека — бывший водитель главы региона Александр Соломатин и заместитель руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов. Им вменяют посредничество во взяточничестве. Все фигуранты находятся под стражей.



Ранее деловое издание «Вердикт» сообщало, что в материалах дела фигурирует бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. Следствие считает его предполагаемым взяткодателем. Среди упоминавшихся эпизодов — передача автомобиля и оплата поездок.



Уголовное дело в отношении Максима Егорова было возбуждено летом 2025 года. После задержания суд в Москве отправил бывшего губернатора в СИЗО. Позднее арест несколько раз продлевали.



Также сообщалось, что у бывшего главы региона и его родственников арестовали имущество на сумму свыше 130 млн рублей.



Максим Егоров руководил Тамбовской областью с 2021 года. В 2022 году он победил на выборах губернатора, а в ноябре 2024 года досрочно покинул должность. Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена.Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова, однако затем были переданы по подсудности. Теперь стало известно, что процесс будет проходить в Сосновском райсуде.По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Максим Егоров, занимая пост главы региона, получал деньги, имущество и другие имущественные выгоды от представителя крупной тамбовской компании. Следствие оценивает общую сумму предполагаемых взяток более чем в 80 млн рублей.Вместе с экс-губернатором по делу проходят ещё два человека — бывший водитель главы региона Александр Соломатин и заместитель руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов. Им вменяют посредничество во взяточничестве. Все фигуранты находятся под стражей.Ранее деловое издание «Вердикт» сообщало, что в материалах дела фигурирует бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. Следствие считает его предполагаемым взяткодателем. Среди упоминавшихся эпизодов — передача автомобиля и оплата поездок.Уголовное дело в отношении Максима Егорова было возбуждено летом 2025 года. После задержания суд в Москве отправил бывшего губернатора в СИЗО. Позднее арест несколько раз продлевали.Также сообщалось, что у бывшего главы региона и его родственников арестовали имущество на сумму свыше 130 млн рублей.Максим Егоров руководил Тамбовской областью с 2021 года. В 2022 году он победил на выборах губернатора, а в ноябре 2024 года досрочно покинул должность.



