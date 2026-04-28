|
Дело экс-губернатора Максима Егорова поступило в суд: обвинение — взятки на 80 млн рублей
Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
В Ленинский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров, занимая должность руководителя региона, получал от представителя крупной тамбовской компании деньги, имущество и оплату отдыха. Общая стоимость переданных выгод, по данным следствия, превысила 80 млн рублей. Вознаграждение, как утверждается, предоставлялось за покровительство коммерческой структуре.
В рамках дела также проходят лица, обвиняемые в посредничестве при передаче взяток. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование началось после задержания Егорова в июле 2025 года. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ по Тамбовской области.
Как сообщалось ранее, в числе возможных эпизодов фигурируют передача дорогостоящего автомобиля, оплата туристических поездок и иные имущественные выгоды. Предполагаемым взяткодателем следствие считает бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.
В настоящее время суду предстоит решить вопрос о принятии дела к производству и назначении даты первого заседания. В случае признания вины бывшему губернатору может грозить до 15 лет лишения свободы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.