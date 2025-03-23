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Суд оставил под стражей гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова
Сегодня, 10:14
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Тамбовский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, подтвердив законность его ареста до 10 мая. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Стефанову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Его защита настаивала, что оснований для жёсткой меры пресечения не представлено, однако суд не нашёл поводов изменить принятое ранее решение.
По данным источников, неофициально подтверждённых в материалах дела, Стефанов был задержан вместе с Русланом Брагарником — руководителем областного «Водгазхоза». Брагарнику также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и его апелляционная жалоба также была отклонена.
На фоне уголовного дела 20 марта врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл встречу с Павлом Ляхом — заместителем гендиректора компании по вопросам догазификации. Первышов охарактеризовал Ляха как «достойного кандидата» на временное руководство организацией. Однако официальных изменений в ЕГРЮЛ пока не зафиксировано.
Региональные власти пока воздерживаются от комментариев по поводу дальнейших кадровых решений в стратегически важной для области газовой компании.
Фото: Тамбовский областной суд
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