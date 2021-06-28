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» » Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Сегодня, 09:11
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Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»После операции на поджелудочной железе скончался директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев, ему было 65 лет, - сообщает «ПроТамбов».

В газовой отрасли Кантеев работал с 1997 года.
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