Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона

Введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов

Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал

В Тамбовской области создали Центр управления регионом

Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан

Депутаты-«Родинцы» создали внепартийную группу

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону»

Внимание: обязательный режим самоизоляции продлен до 3 декабря

» » Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить

Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить

Сегодня, 10:28
Комментариев: 0
Версия для печати
Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить«Газпром межрегионгаз Тамбов» подал в суд заявление о банкротстве строительной компании ООО «Жилищная инициатива-5», которая занимается выпуском строительных материалов, так и капитальным строительством. Сумма задолженности превышает 13 млн рублей.

В кризисные 90-е предприятие неоднократно реорганизовывалось, общество неоднократно пытались обанкротить.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пензенскую теплоснабжающую организацию могли преднамеренно обанкротить

Корпорацию развития Тамбовской области могут обанкротить

«Россельхозбанк» вступил в дело о банкротстве компании ООО «ТСМ»

Суд рассмотрит иск «Уралсиба» к «Главстрою» на 630 млн руб

Налоговики пытаются обанкротить «ТамбовМеталл»

Пензенские мошенники заработали 2 млн рублей на ремонте дорог



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Моршанске под колёсами ВАЗа погиб 55-летний мужчина

Сегодня, 10:46
0
В городе Моршанске произошла трагедия - 55-летний мужчина оказался под колесами автомобиля.

В Тамбовской области проверили аптеки на наличие лекарств

Сегодня, 10:36
0
В рамках проекта «Народный контроль» в Тамбовской области общественные контролеры проверили аптеки на наличие лекарств и стоимость продукции.

Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить

Сегодня, 10:28
0
«Газпром межрегионгаз Тамбов» подал в суд заявление о банкротстве строительной компании ООО «Жилищная инициатива-5», которая занимается выпуском строительных материалов, так и капитальным строительством.

Ахлебиновскую рощу планируют расчистить от мусора

Вчера, 09:28
0
Во время субботнего объезда руководства города Тамбова особое внимание было уделено уборки от мусора территории Ахлебиновской рощи.

В Тамбове возможно возникновение проблем с общественными перевозками

12 декабря 2020
0
Сфера общественных перевозок города Тамбова близка к кризисному состоянию, об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Отметим, что из-за снижения пассажиропотока в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов», а

КПК «Золотая Русь» по решению суда начали банкротить

12 декабря 2020
0
Вчера Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношение КПК «Золотая Русь». Требование Центрального Банка РФ, который обратился в суд признали обоснованным, также был утвержден конкурсный управляющий.

В Тамбовской области резко изменится погода

12 декабря 2020
0
Уже завтра в Тамбовской области на смену антициклону и морозам придет потепление и осадки.

С 14 декабря школьники Тамбова переходят на дистант

12 декабря 2020
0
По решению регионального штаба по противодействию с распространением коронавирусной инфекцией школьники города Тамбова 5-11 классов с 14 декабря будут обучаться дистанционно.

В двух школьных столовых Тамбова выявлены нарушения СанПиН

12 декабря 2020
0
Прокуратура выявила нарушения СанПиН в двух школьных столовых. В частности, в 24-й школе обнаружены сразу несколько серьезных, с точки зрения прокуратуры, нарушения: овощи хранились на полу, отсутствовали москитные сетки на окнах и дверных проёмов столовой.

Медики предупреждают об опасности чрезмерного потребления антибиотиков

12 декабря 2020
0
Медики в Тамбовской области предупреждают об опасности бесконтрольного потребления антибиотиков на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые употребляют сильнодействующие лекарства без назначения врача и в качестве профилактических мер.

Новогодние утренники будут проводить без родителей

11 декабря 2020
0
В Тамбовской области с 20 декабря разрешили проводить в детских садах новогодние утренники, но без участия родителей.

Тамбовские лесхозы стали больше производить лесопильной продукции

11 декабря 2020
0
За 11 месяцев 2020 года лесхозы Тамбовской области произвели 27 тысяч кубометров лесопильной продукции, что превышает объемы прошлого года.

В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах»

11 декабря 2020
0
По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».

Проверка недвижимости перед покупкой поможет избежать неприятностей

10 декабря 2020
0
Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке недвижимости необходимо очень тщательно и скрупулезно подходить к проверке объекта перед покупкой.

В Тамбове демонтируют торговые павильоны

10 декабря 2020
0
В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых павильонов, работу проводит профильный комитет администрации города Тамбова.

Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

9 декабря 2020
0
На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти города Тамбова приняли решение с 14 по 25 декабря перевести учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы на дистанционное обучение.

Сотрудник ДПС попался на взятке, ему грозит суд

9 декабря 2020
0
Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

С 15 декабря начнут работу елочные базары

9 декабря 2020
0
В городе Тамбове елочные базары начнут свою работу с 15 декабря, всего в областном центре будет 85 мест продажи новогодних деревьев.

Тамбовских переписчиков обеспечат отпугивателями для собак

9 декабря 2020
0
Весной следующего года пройдёт основной этап всероссийской переписи населения.

Из-за коронавируса прекращают работу некоторые автобусные маршруты

8 декабря 2020
0
Отрасль пассажирских перевозок города Тамбова переживает сложное время. Некоторые перевозчики, из-за снижения пассажиропотока, приостанавливают (сокращают) движение транспорта на отдельных маршрутах, убытки тянут предприятия на дно.

В тамбовской больнице создали очередное ковид-отделение

8 декабря 2020
0
На базе больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова принято решение развернуть отделение на 30 коек для лечения больных коронавирусом. Всего будет задействовано 30 работников медперсонала.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги