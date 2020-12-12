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Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить
Сегодня, 10:28
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«Газпром межрегионгаз Тамбов» подал в суд заявление о банкротстве строительной компании ООО «Жилищная инициатива-5», которая занимается выпуском строительных материалов, так и капитальным строительством. Сумма задолженности превышает 13 млн рублей.
В кризисные 90-е предприятие неоднократно реорганизовывалось, общество неоднократно пытались обанкротить.
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