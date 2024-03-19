Суд приступил к рассмотрению дела гендиректора «КомЭк» Игоря Блюма Комментариев: 0



Первое заседание суда было запланировано на 18 марта, но было перенесено из-за отсутствия уведомления адвоката и обвиняемого за пять дней до начала. Интересно, что разные СМИ, в которых Блюм обычно высказывается по поводу своей ситуации и предполагаемого преследования, возможно, знали о заседании еще на прошлой неделе, так как об этом писали. Следующее заседание назначено на 22 марта.



По версии следствия, в течение 2020 года Блюм, находившийся на посту генерального директора «КомЭк», похитил более 22 миллионов рублей у регионального оператора по обработке ТКО, завышая объемы выполненных работ с отходами с января по декабрь. Кроме того, как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, с октября 2015 года по сентябрь 2021 года обвиняемый осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, извлекши при этом более 57 миллионов рублей дохода.



Сотрудники «КомЭк» также вновь обратились к властям с жалобой на попытки закрытия их компании. Однако власти и жители региона уже шестой год подряд слышат эту жалобу, и за это время «КомЭк» так и не был закрыт.



Фото: bloknottambov.ru

18 марта стартовал судебный процесс против генерального директора фирмы «КомЭк» Игоря Блюма. Он подвергается обвинениям по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, приносящей особо крупный доход» (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).Первое заседание суда было запланировано на 18 марта, но было перенесено из-за отсутствия уведомления адвоката и обвиняемого за пять дней до начала. Интересно, что разные СМИ, в которых Блюм обычно высказывается по поводу своей ситуации и предполагаемого преследования, возможно, знали о заседании еще на прошлой неделе, так как об этом писали. Следующее заседание назначено на 22 марта.По версии следствия, в течение 2020 года Блюм, находившийся на посту генерального директора «КомЭк», похитил более 22 миллионов рублей у регионального оператора по обработке ТКО, завышая объемы выполненных работ с отходами с января по декабрь. Кроме того, как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, с октября 2015 года по сентябрь 2021 года обвиняемый осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, извлекши при этом более 57 миллионов рублей дохода.Сотрудники «КомЭк» также вновь обратились к властям с жалобой на попытки закрытия их компании. Однако власти и жители региона уже шестой год подряд слышат эту жалобу, и за это время «КомЭк» так и не был закрыт.Фото: bloknottambov.ru



