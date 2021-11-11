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ООО «КомЭк» осуществляет деятельность с грубым нарушением закона
Сегодня, 09:24
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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на ООО «КомЭк» о привлечении организации к административной ответственности по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
ООО «КомЭк» оператор мусорных полигонов в регионе, крупнейший располагается в нескольких километрах от областного центра.
На днях федеральный телеканал «Красная линия» встретился с инициативной группой жителей Тамбова, выступающих за рекультивацию мусорного полигона, который создает им большие неудобства. Отметим, что полигон ООО «КомЭк» под Тамбовом исчерпал свою проектную вместимость.
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