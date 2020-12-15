Под Тамбовом горит мусорный полигон «КомЭк» 0 Сегодня в 13.21 по телефону «112» поступило сообщение от директора мусоросортировочного комплекса ООО «КомЭк» о возгорании мусора на полигоне мусоросортировочного комплекса - дымятся залежи мусора.

К Владимиру Путину обратились представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения.

На улице Клубной могут снести самовольные гаражи 0 В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных гаражей.

На фоне роста заболеваемости открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус 0 На базе областной клинической больницы была открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус.

«Гостиный двор» станет культурным центром области 0 В ближайшее время в безвозмездное пользование «Тамбовской областной картинной галерее» будет передано здание «Гостиный двор», которое располагается по ул. Советская в городе Тамбове.

Ряд депутатов выступили против концессии со структурой «РКС» 0 Вчера в администрации города Тамбова под председательством врио главы города Максима Косенкова с участием депутатов прошло совещание по вопросу заключения концессии на объекты водоснабжения и водоотведения.

На западе Тамбова была ограничена подача воды 0 Очередная серьезная авария на сетях водоснабжения произошла в западной части города Тамбова, в результате чего была ограничена подача водоснабжения жителям микрорайона по ул. ул. Мира ,ул. Эскадронная, ул. Верховая, ул. Гагарина и т.д.

Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов 0 Тамбовоблохотуправление подвело предварительные итоги работы за 2020 год. За текущий год инспекторы составили 398 протоколов об административных правонарушениях, было возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов.

В Тамбове на рабочем месте погиб сотрудник полиции 0 Вчера в отделе полиции №2 УМВД по г. Тамбову был найден мертвым сотрудник полиции.

Вновь сорваны сроки ремонта коллектора по ул. Гастелло 0 «Тамбовские коммунальные системы» в срок до 15 декабря должны были завершить реконструкцию магистрального коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но до настоящего момента работы не выполнены. На это обратил внимание председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Тамбовская область во власти снегопада и сильного ветра 0 В Тамбовской области кардинальным образом изменилась погода, на смену морозам пришел снегопад и сильный ветер, который усилился до 12 м/с.

По улице Октябрьской временно запретят стоянку и остановку транспорта 0 В связи с работами по установке линии наружного освещения по улице Октябрьская города Тамбова до 18 декабря, на участке от Карла Маркса до Советской, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Тамбов борется за звание самый привлекательный город 0 Город Тамбов принимает участие во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор», в том числе борется за звание самый привлекательный и узнаваемый город России».

Около Тамбова нашли противотанковую мину 0 Под Тамбовом в селе Смычка в Тамбовском районе была обнаружена противотанковая мина.

В Моршанске под колёсами ВАЗа погиб 55-летний мужчина 0 В городе Моршанске произошла трагедия - 55-летний мужчина оказался под колесами автомобиля.

В Тамбовской области проверили аптеки на наличие лекарств 0 В рамках проекта «Народный контроль» в Тамбовской области общественные контролеры проверили аптеки на наличие лекарств и стоимость продукции.

Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить 0 «Газпром межрегионгаз Тамбов» подал в суд заявление о банкротстве строительной компании ООО «Жилищная инициатива-5», которая занимается выпуском строительных материалов, так и капитальным строительством.

Ахлебиновскую рощу планируют расчистить от мусора 0 Во время субботнего объезда руководства города Тамбова особое внимание было уделено уборки от мусора территории Ахлебиновской рощи.

В Тамбове возможно возникновение проблем с общественными перевозками 0 Сфера общественных перевозок города Тамбова близка к кризисному состоянию, об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Отметим, что из-за снижения пассажиропотока в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов», а

КПК «Золотая Русь» по решению суда начали банкротить 0 Вчера Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношение КПК «Золотая Русь». Требование Центрального Банка РФ, который обратился в суд признали обоснованным, также был утвержден конкурсный управляющий.