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Под Тамбовом горит мусорный полигон «КомЭк»
Сегодня, 14:30
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Сегодня в 13.21 по телефону «112» поступило сообщение от директора мусоросортировочного комплекса ООО «КомЭк» о возгорании мусора на полигоне мусоросортировочного комплекса - дымятся залежи мусора.
Комплекс по сортировке и утилизации отходов в составе: мусоросортировочного завода с первичной переработкой ТБО предназначенного для приема и сортировки отходов, и полигона их захоронения, расположен недалеко от города Тамбова.
Сейчас на полигон свозится большая часть мусора всей Тамбовской области, проектная мощность свалки была исчерпана еще в 2018 году.
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