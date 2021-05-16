"КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой 0 Прокуратурой Жердевского района в деятельности ООО «КомЭк» выявлен факт самовольного занятия земельного участка, расположенного вблизи полигона захоронения ТБО 1-4 класса опасности, площадью 154 тыс. кв.м. Как выяснилось в ходе проверки, общество незаконно хранило грунт, используемый на мусорном

В Тамбовской области будет высокий уровень ультрафиолетового излучения 0 МЧС предупреждает, что в ближайшие дни в Тамбовской области будет аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов и больше.

Индивидуальный инвестиционный счет не страхуется в системе вкладов 0 В первом квартале 2021 года жители Тамбовской области открыли более 2 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее число ИИС составляет практически 20 тысяч счетов.

Новый вице-губернатор демонстрирует физическую подготовку 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Коробко сыграл в футбол на одном из стадионов, продемонстрировав, по мнению ИА «Онлайн Тамбов» свою отличную физическую подготовку.

Тамбовчан ждут температурные качели: от +28 до 18 градусов Цельсия 0 Жителей Тамбовской области снова ждут температурные качели, завтра температура воздуха достигнет + 30 градусов Цельсия, но уже к четвергу температура опустится до +18 градусов.

Семь улиц в Тамбове временно останутся без электричества 0 Завтра специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» будут проводить работы на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова, поэтому в ряде домов на семи улицах будет временно отключено электроснабжение

В Мичуринске прошёл традиционный парад юнармейских войск 0 12 мая в школе N18 им. Э.Д. Потапова в г. Мичуринске прошёл традиционный конкурс-смотр – парад юнармейских войск, посвящённый 76-летию Великой Победы.

Более 300 человек находятся в лечебных учреждениях с диагнозом пневмония 0 В Тамбовской области остается сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За сутки инфекцию выявили ещё у 35 человек, полную иммунизацию (первый и второй этап) прошли лишь 81 720 человек.

В Тамбове определен новый поставщик холодного водоснабжения и водоотведения 0 Постановлением администрации города Тамбова ООО «ККС» назначено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Ряд школ Тамбова эвакуировали из-за сообщений о минировании 0 По городу Тамбова вновь прокатилась волна сообщений о минировании образовательных учреждений. В частности, сообщение в обед пришло на адрес электронной почты МАОУ СОШ №11 по ул. Полынковская, д. 47. Спустя несколько минут, подобную рассылку получили школы №4, 5, 13, 24, 30, 33.

Тамбову хотят присвоить особый статус административного центра 0 Глава администрации Тамбовской области предложил принять региональный закон об особом статусе города Тамбова как административного центра Тамбовской области.

Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Котовска 66,2 млн рублей 0 Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу администрации города Котовска на решение о взыскании с муниципалитета 66,2 млн рублей в пользу ООО «Котовская ТЭЦ».

В Тамбовском районе падают электрические столбы 0 Жители Тамбовского района жалуются губернатору на плохое состояние объектов электросетевого хозяйства.

В Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль 0 В городе Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль, который проходит на базе драматического театра. Открылся фестиваль спектаклем «Метель» Московского драматического театра на Перовской.

Город теряет имущество за долги МУП «ТИС» 0 Банкротство МУП «Тамбовинвестсервис» приводит к негативным последствиям для города Тамбова. В частности город теряет муниципальное имущество, которое выставляют на продажу с целью ликвидации кредиторской задолженности унитарного предприятия. Речь идет о миллиардах рублей.

Члены «РСВА» прошли торжественным маршем по площади И.В. Мичурина 0 В Мичуринске отметили один из самых значимых и любимых праздников для россиян – День Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в наукограде основная часть мероприятий прошла в формате онлайн. В 2021 несколько акций все-таки организуют офлайн, но в усеченном составе. Меры также направлены

В Тамбовской области началась подготовка к отопительному сезону 0 В Тамбовской области дан старт к подготовке к отопительному сезону. До 15 мая в муниципальных образованиях области должны провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения, определить объем предстоящих работ.

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения подростка 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 17-летнего Кирилла Суслова из Сосновского района.

В Тамбове пройдёт акция по раннему выявлению меланомы 0 20 мая с 8:00 до 14:00 в Тамбовском областном кожно-венерологическом диспансере пройдет бесплатная акция по выявлению меланомы (0+).