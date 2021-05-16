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» » "КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой

"КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой

Вчера, 21:56
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"КомЭк" незаконно захватил землю под ЖердевкойПрокуратурой Жердевского района в деятельности ООО «КомЭк» выявлен факт самовольного занятия земельного участка, расположенного вблизи полигона захоронения ТБО 1-4 класса опасности, площадью 154 тыс. кв.м. Как выяснилось в ходе проверки, общество незаконно хранило грунт, используемый на мусорном полигоне, на земельном участке, не получив его официально в пользование.

За самовольное занятие земельного участка по инициативе прокурора Жердевского района начальник полигона привлечен к административной ответственности, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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"КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой

Вчера, 21:56
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Прокуратурой Жердевского района в деятельности ООО «КомЭк» выявлен факт самовольного занятия земельного участка, расположенного вблизи полигона захоронения ТБО 1-4 класса опасности, площадью 154 тыс. кв.м. Как выяснилось в ходе проверки, общество незаконно хранило грунт, используемый на мусорном

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