По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело 0 Как сообщает «Блокнот Тамбов», возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, в котором фигурирует ООО «КомЭк». В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту совершения преступления. Выяснилось, что ООО «КомЭк» несколько лет

Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов 0 На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября большинство депутатов проголосовало за присоединение к областному центру Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов. С такой идеей представители властей выступали в октябре 2022 года, после чего местные жители формально её «поддержали».

«Тамбовгортранс» продаст 8,5 тонн проводов троллейбусной сети 0 На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября депутаты разрешили МУП «Тамбовгортранс» выставить на торги 8,5 тонн проводов троллейбусной сети. За лот рассчитывают получить минимум 2,8 миллиона рублей – примерно 330 рублей за килограмм.

Шесть лучших студентов Мичуринского ГАУ получили сертификаты на именные стипендии от Россельхозбанка 0 Шесть учащихся Мичуринского ГАУ, продемонстрировавших отличные результаты в учебе, активно занимающихся научной деятельностью, а также участвующих в культурной и общественной жизни аграрного вуза, получили сертификаты на именные стипендии. Вручение состоялось в рамках мероприятия, посвященному Дню

Виктор Скрипка стал новым замглавы администрации Тамбова 0 В администрации Тамбова назначали нового первого замглавы администрации города. Им стад Виктор Скрипка, до этого занимавший пост первого замглавы администрации Тамбовского района.

Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства 0 В среду, 30 ноября, Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства. Напомним, план прошлого года привёл к прекращению уборки дворов: город переложил свои обязанности на управляющие компании. Поэтому в итоге расчистку местности пришлось проводить горожанам.

«Стратегические партнеры»: Россельхозбанк провел встречу с членами АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовском филиале Россельхозбанка прошла встреча членов региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и руководства филиала.

В Тамбове прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года» 0 Глава региона Максим Егоров наградил тамбовских женщин и поздравил их с Днём матери. Мероприятие прошло в учебном театре Державинского университета.

После вмешательства прокуратуры в Сампурском районе появятся необходимые лекарства 0 Прокуратурой Сампурского района проведена проверка по жалобе местной жительницы по вопросу отсутствия лекарственных препаратов для реализации населению в фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» в с. Понзари, с. Серединовка, с. Верхоценье Сампурского района.

В центре Тамбова разберут контактную троллейбусную сеть 0 Недавно горадминистрация Тамбова и общественники проинспектировали троллейбусные сети - в частности, на улице Базарная. После проверки они решили разобрать контактную сеть в центре Тамбова, а также заменить световые опоры в период 2023-2024 годов.

«Ревтруд» продаст объект культурного наследия - комплекс Тамбовской винной монополии 0 Завод «Ревтруд» выставил на продажу здание из бывшей «Тамбовской винной монополии» по адресу улица Коммунальная, 51. Строение имеет площадь 263 квадратных метров, а земельный участок - 292 квадратных метра.

Мичуринские ученые разработали рецептуры хлеба с природными антиоксидантами 0 Молодые ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали уникальные технологии производства бездрожжевого ржано-пшеничного хлеба. Ученые предложили ввести в рецептуру продукта разработанные новые виды фруктовой или овощной паст. Они являются дополнительным источником

Недостроенную школу в Ласках приватизируют 0 Депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о приватизации недостроенной школы в Ласках. Напомним, строительство этого долгостроя остановилось ещё в 2007 году.

Тамбовский паралимпиец вновь победил на чемпионате силачей 0 Паралимпиец Константин Мацнев из Тамбова стал лучшим на "Кубке чемпионов" - международном инклюзивном турнире силачей. В соревнованиях в Ханты-Мансийске приняли участие россияне таджикистанцы, армяне и казахстанцы.

Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная» 0 Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей

Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос 0 Учащиеся Токарёвской средней школы N2 Софья Христофорова и Дарья Лунина заняли первые два места в областном конкурсе научных работ «Постигая науку», который проводился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Бывший вице-губернатор Игорь Кулаков останется в СИЗО до 23 января 0 25 ноября Ленинский районный суд принял решение оставить бывшего вице-губернатора региона Игоря Кулакова в СИЗО. Он пробудет там до 23 января 2023 года.

В Новой Ляде загорелась баня 0 Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое. Сигнал о возгорании поступил в 13:18.

Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки 0 Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.

На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку 0 Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.