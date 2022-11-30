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» » По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело

По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело

Вчера, 17:59
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По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное делоКак сообщает «Блокнот Тамбов», возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, в котором фигурирует ООО «КомЭк». В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту совершения преступления. Выяснилось, что ООО «КомЭк» несколько лет осуществляло деятельность без необходимой в таких случаях лицензии, а именно захоранивало мусор на земельных участках, на которых делать этого не имело права.

Напомним, что ранее по деятельности ООО «КомЭк» было возбуждено другое уголовное дело - по статье "мошенничество". Там речь шла о неправомерном получении денежных средств за сортировку коммунальных отходов, которая по факту осуществлялась не в том объеме, в котором заявляло предприятие.
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По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело

Вчера, 17:59
0
Как сообщает «Блокнот Тамбов», возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, в котором фигурирует ООО «КомЭк». В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту совершения преступления. Выяснилось, что ООО «КомЭк» несколько лет

Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов

Вчера, 09:26
0
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Вчера, 09:19
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30 ноября 2022
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30 ноября 2022
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29 ноября 2022
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29 ноября 2022
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29 ноября 2022
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Прокуратурой Сампурского района проведена проверка по жалобе местной жительницы по вопросу отсутствия лекарственных препаратов для реализации населению в фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» в с. Понзари, с. Серединовка, с. Верхоценье Сампурского района.

В центре Тамбова разберут контактную троллейбусную сеть

29 ноября 2022
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Недавно горадминистрация Тамбова и общественники проинспектировали троллейбусные сети - в частности, на улице Базарная. После проверки они решили разобрать контактную сеть в центре Тамбова, а также заменить световые опоры в период 2023-2024 годов.

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29 ноября 2022
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28 ноября 2022
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Молодые ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали уникальные технологии производства бездрожжевого ржано-пшеничного хлеба. Ученые предложили ввести в рецептуру продукта разработанные новые виды фруктовой или овощной паст. Они являются дополнительным источником

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28 ноября 2022
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Депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о приватизации недостроенной школы в Ласках. Напомним, строительство этого долгостроя остановилось ещё в 2007 году.

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28 ноября 2022
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Паралимпиец Константин Мацнев из Тамбова стал лучшим на "Кубке чемпионов" - международном инклюзивном турнире силачей. В соревнованиях в Ханты-Мансийске приняли участие россияне таджикистанцы, армяне и казахстанцы.

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27 ноября 2022
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Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей

Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос

27 ноября 2022
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27 ноября 2022
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27 ноября 2022
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Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое. Сигнал о возгорании поступил в 13:18.

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26 ноября 2022
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Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.

На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку

26 ноября 2022
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Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.

В Тамбове хотят запретить «наливайки», близкие к школам, домам и военным объектам

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Администрация города Тамбова подготовила новый проект постановления: власти хотят ужесточить политику в отношении общепита, связанного с розливом алкогольных напитков. Под запреты подпадут торговые точки площадью не более 20 квадратных метров.
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