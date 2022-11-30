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По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело
Вчера, 17:59
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Как сообщает «Блокнот Тамбов», возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, в котором фигурирует ООО «КомЭк». В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту совершения преступления. Выяснилось, что ООО «КомЭк» несколько лет осуществляло деятельность без необходимой в таких случаях лицензии, а именно захоранивало мусор на земельных участках, на которых делать этого не имело права.
Напомним, что ранее по деятельности ООО «КомЭк» было возбуждено другое уголовное дело - по статье "мошенничество". Там речь шла о неправомерном получении денежных средств за сортировку коммунальных отходов, которая по факту осуществлялась не в том объеме, в котором заявляло предприятие.
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