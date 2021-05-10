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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения подростка

Сегодня, 08:53
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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения подростка Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 17-летнего Кирилла Суслова из Сосновского района. Напомним, что парень пропал 8 мая, когда направлялся от бабушки к друзьям.

Сейчас в Тамбовской области активно ведут поисковые работы.
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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения подростка

Сегодня, 08:53
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