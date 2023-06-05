Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

» » За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч

За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч

Вчера, 16:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

Как говорится в материалах суда, во время работ по захоронению отходов на полигоне ООО «КомЭк» на работника наехал трактор, также принадлежащий «КомЭку». На тракториста уголовное дело возбуждать не стали, но пострадавшему работнику был причинен серьезный ущерб здоровью. Долгое время он не мог самостоятельно ходить, а после длительного лечения передвигался на костылях. В результате травмы работник утратил 30% своей трудоспособности. Помимо этого пострадавший испытывал серьезные моральные страдания, за что и требовал компенсацию с ООО «КомЭк».

Рассмотрев все материалы и выслушав стороны, суд решил, что компенсация морального вреда для истца должна составить 300 000 рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело

Руководство мусоросортировочного завода "КомЭк" подозревают в мошенничест ...

Полмиллиона рублей компенсация морального вреда за избиение

«КомЭк» допустил 170 нарушений при размещении отходов

Под Тамбовом горит мусорный полигон «КомЭк»

«КомЭк» продолжает давить на руководство Тамбовской области



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч

Вчера, 16:36
0
Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

В Тамбовском районе зафиксировали вспышку бруцеллеза

Вчера, 11:35
0
Согласно результатам исследований, проведенных 1 июня областной ветеринарной лабораторией, было выявлено, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся две коровы (КРС), которые заражены бруцеллезом. Об этом информировало управление Россельхознадзора по Рязанской и

В день города Тамбова пройдет конкурс стрит-арта

Вчера, 11:27
0
В День города в Олимпийском парке города Тамбова пройдет захватывающий конкурс стрит-арта. Участие в нем открыто для художников в возрасте от 16 до 35 лет, и уже начался прием заявок. Желающим принять участие в творческом состязании необходимо подать заявку и предоставить эскиз рисунка до 8 июня.

Светлана Кочетова назначена руководителем управления Минюста

Вчера, 09:21
0
По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, Светлана Кочетова была назначена на должность начальника Управления Министерства юстиции России по Тамбовской области.

Тамбовские футболисты проиграли заключительный домашний матч сезона

5 июня 2023
0
В заключительном домашнем матче сезона тамбовские футболисты встретились с ФК "Знамя" из Ногинска, подмосковного города. К 11-му туру второго этапа Первенства Второй лиги "Знамя" занимало второе место в турнирной таблице, в то время как "Спартак" Тамбов занимал пятое место после предыдущих игр.

В Тамбовской области принимают эвакуированных из белгородского Шебекино

5 июня 2023
0
Сто человек уже были размещены во временных убежищах в Тамбовской области после эвакуации из Шебекино города в Белгородской области, подвергшегося обстрелам со стороны киевского режима. Эту информацию сообщил Максим Егоров, глава Тамбовской области, на своих личных страницах в социальных сетях. Он

4 года администрация Тамбова не выполняла требований по ремонту Дома Нарышкиной

5 июня 2023
0
По материалам выездного обследования, проведенного региональным управлением по госохране объектов культурного наследия, стало известно, что работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной» в Тамбове не были выполнены администрацией города в запланированные сроки 2019-2022 годов.

В Тамбовской области пройдет марафон зелёных дел

4 июня 2023
0
Жители Тамбовской области имеют возможность присоединиться к масштабной акции под названием "Марафон зелёных дел" (0+), которая проходит во всех 89 регионах России и приурочена к Всемирному дню окружающей среды, отмечаемому пятого июня. Организатором марафона является всероссийское экологическое

На севере Тамбова со следующей неделе отключат горячую воду

4 июня 2023
0
На следующей неделе ограничена подача горячей воды в несколько жилых домов в северной части областного центра. Причиной прекращения горячего водоснабжения являются гидравлические испытания теплосетей, которые проводятся ежегодно.

За аренду усадьбы Воронцовых-Дашковых просят 15,6 тысячи рублей

4 июня 2023
0
Планируется сдать в аренду на срок 49 лет усадьбу Воронцовых-Дашковых, расположенную в селе Новотомниково Моршанского района. Площадь основного здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, составляет 1739 квадратных метров. Усадьба занимает земельный участок площадью

Компания, которая должна завершить реконструкцию филармонии, может обанкротиться

4 июня 2023
0
Компания ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, которая выиграла тендер на завершение реконструкции Тамбовской филармонии, столкнулась с возможностью банкротства. Арбитражный суд Московской области рассматривает дело, поданное ЗАО «СК Девелопмент» из Москвы в декабре прошлого года с требованием

Легковым такси нужно будет специальное разрешение на перевозку

3 июня 2023
0
Во время двадцать восьмого заседания Тамбовской областной Думы были приняты изменения в закон, касающийся организации транспортного обслуживания. Эти изменения направлены на согласование регионального закона с федеральными нормами.

400 школьников трудоустроились на лето

3 июня 2023
0
В течение летних месяцев учащиеся имеют возможность не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. В Тамбове в этом году около 400 подростков в возрасте от 14 лет и старше были трудоустроены на время каникул. Из них 240 молодых людей будут работать в городских школах, а остальные будут

В Тамбове проходит неделя Китая

3 июня 2023
0
С 1 по 4 июня в Тамбове важное событие - проведение первой Недели Китая в регионе. Организаторами этого мероприятия выступают Тамбовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), Державинский университет и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии "Белый Слон".

Тамбовская птицефабрика поставляла некачественную продукцию в Беларусь

2 июня 2023
0
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси передал информацию Россельхознадзору о поставках некачественных продуктов в республику. В список таких продуктов входят мясо птицы, субпродукты, яйца, свинина, рыба, рыбная мука, соевой шрот и сыр. С начала текущего

В Тамбовской области ожидается похолодание

2 июня 2023
0
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 3 июня, в течение дня температура воздуха в областном центре поднимется от +25 до +27 градусов. Небо будет покрыто переменной облачностью, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до +5

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

2 июня 2023
0
Владимир Громов и Оксана Бабкина были признаны виновными в совершении преступлений. Громов был признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ, которая касается злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. Бабкина была признана виновной по части 4

В Уварове поменяли почти 1 километр ветхого коллектора

1 июня 2023
0
В настоящее время в городе Уварово проводятся работы по замене участка старого канализационного напорного коллектора на улице Луговая. Данный участок служит для транспортировки сточных вод с канализационно-насосной станции №3 до канализационно-насосной станции №4, откуда они направляются на

Строительство центра Вайлдберриз доставляет дискомфорт котовчанам

1 июня 2023
0
Строительство логистического центра Вайлдберриз, которое только что началось, вызывает неприятные ощущения у жителей Котовчан.

Расширили список школьников участников СВО, которые будут питаться бесплатно

1 июня 2023
0
В городе Тамбове планируется расширение списка школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители являются участниками специальной военной операции.

В Тамбове пресекли деятельность ОПГ, которая занималась обналичиванием

1 июня 2023
0
В Тамбове была пресечена деятельность криминальной группировки, которую руководил лидер с привлечением 10 сообщников. Согласно предварительным данным, с января 2019 года по май 2022 года они занимались незаконными банковскими операциями, помогая индивидуальным предпринимателям и компаниям
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги