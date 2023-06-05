За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч 0 Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

В Тамбовском районе зафиксировали вспышку бруцеллеза 0 Согласно результатам исследований, проведенных 1 июня областной ветеринарной лабораторией, было выявлено, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся две коровы (КРС), которые заражены бруцеллезом. Об этом информировало управление Россельхознадзора по Рязанской и

В день города Тамбова пройдет конкурс стрит-арта 0 В День города в Олимпийском парке города Тамбова пройдет захватывающий конкурс стрит-арта. Участие в нем открыто для художников в возрасте от 16 до 35 лет, и уже начался прием заявок. Желающим принять участие в творческом состязании необходимо подать заявку и предоставить эскиз рисунка до 8 июня.

Светлана Кочетова назначена руководителем управления Минюста 0 По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, Светлана Кочетова была назначена на должность начальника Управления Министерства юстиции России по Тамбовской области.

Тамбовские футболисты проиграли заключительный домашний матч сезона 0 В заключительном домашнем матче сезона тамбовские футболисты встретились с ФК "Знамя" из Ногинска, подмосковного города. К 11-му туру второго этапа Первенства Второй лиги "Знамя" занимало второе место в турнирной таблице, в то время как "Спартак" Тамбов занимал пятое место после предыдущих игр.

В Тамбовской области принимают эвакуированных из белгородского Шебекино 0 Сто человек уже были размещены во временных убежищах в Тамбовской области после эвакуации из Шебекино города в Белгородской области, подвергшегося обстрелам со стороны киевского режима. Эту информацию сообщил Максим Егоров, глава Тамбовской области, на своих личных страницах в социальных сетях. Он

4 года администрация Тамбова не выполняла требований по ремонту Дома Нарышкиной 0 По материалам выездного обследования, проведенного региональным управлением по госохране объектов культурного наследия, стало известно, что работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной» в Тамбове не были выполнены администрацией города в запланированные сроки 2019-2022 годов.

В Тамбовской области пройдет марафон зелёных дел 0 Жители Тамбовской области имеют возможность присоединиться к масштабной акции под названием "Марафон зелёных дел" (0+), которая проходит во всех 89 регионах России и приурочена к Всемирному дню окружающей среды, отмечаемому пятого июня. Организатором марафона является всероссийское экологическое

На севере Тамбова со следующей неделе отключат горячую воду 0 На следующей неделе ограничена подача горячей воды в несколько жилых домов в северной части областного центра. Причиной прекращения горячего водоснабжения являются гидравлические испытания теплосетей, которые проводятся ежегодно.

За аренду усадьбы Воронцовых-Дашковых просят 15,6 тысячи рублей 0 Планируется сдать в аренду на срок 49 лет усадьбу Воронцовых-Дашковых, расположенную в селе Новотомниково Моршанского района. Площадь основного здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, составляет 1739 квадратных метров. Усадьба занимает земельный участок площадью

Компания, которая должна завершить реконструкцию филармонии, может обанкротиться 0 Компания ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, которая выиграла тендер на завершение реконструкции Тамбовской филармонии, столкнулась с возможностью банкротства. Арбитражный суд Московской области рассматривает дело, поданное ЗАО «СК Девелопмент» из Москвы в декабре прошлого года с требованием

Легковым такси нужно будет специальное разрешение на перевозку 0 Во время двадцать восьмого заседания Тамбовской областной Думы были приняты изменения в закон, касающийся организации транспортного обслуживания. Эти изменения направлены на согласование регионального закона с федеральными нормами.

400 школьников трудоустроились на лето 0 В течение летних месяцев учащиеся имеют возможность не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. В Тамбове в этом году около 400 подростков в возрасте от 14 лет и старше были трудоустроены на время каникул. Из них 240 молодых людей будут работать в городских школах, а остальные будут

В Тамбове проходит неделя Китая 0 С 1 по 4 июня в Тамбове важное событие - проведение первой Недели Китая в регионе. Организаторами этого мероприятия выступают Тамбовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), Державинский университет и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии "Белый Слон".

Тамбовская птицефабрика поставляла некачественную продукцию в Беларусь 0 Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси передал информацию Россельхознадзору о поставках некачественных продуктов в республику. В список таких продуктов входят мясо птицы, субпродукты, яйца, свинина, рыба, рыбная мука, соевой шрот и сыр. С начала текущего

В Тамбовской области ожидается похолодание 0 Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 3 июня, в течение дня температура воздуха в областном центре поднимется от +25 до +27 градусов. Небо будет покрыто переменной облачностью, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до +5

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами 0 Владимир Громов и Оксана Бабкина были признаны виновными в совершении преступлений. Громов был признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ, которая касается злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. Бабкина была признана виновной по части 4

В Уварове поменяли почти 1 километр ветхого коллектора 0 В настоящее время в городе Уварово проводятся работы по замене участка старого канализационного напорного коллектора на улице Луговая. Данный участок служит для транспортировки сточных вод с канализационно-насосной станции №3 до канализационно-насосной станции №4, откуда они направляются на

Строительство центра Вайлдберриз доставляет дискомфорт котовчанам 0 Строительство логистического центра Вайлдберриз, которое только что началось, вызывает неприятные ощущения у жителей Котовчан.

Расширили список школьников участников СВО, которые будут питаться бесплатно 0 В городе Тамбове планируется расширение списка школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители являются участниками специальной военной операции.