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За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч
Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.
Как говорится в материалах суда, во время работ по захоронению отходов на полигоне ООО «КомЭк» на работника наехал трактор, также принадлежащий «КомЭку». На тракториста уголовное дело возбуждать не стали, но пострадавшему работнику был причинен серьезный ущерб здоровью. Долгое время он не мог самостоятельно ходить, а после длительного лечения передвигался на костылях. В результате травмы работник утратил 30% своей трудоспособности. Помимо этого пострадавший испытывал серьезные моральные страдания, за что и требовал компенсацию с ООО «КомЭк».
Рассмотрев все материалы и выслушав стороны, суд решил, что компенсация морального вреда для истца должна составить 300 000 рублей.
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Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.
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