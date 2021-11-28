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«КомЭк» допустил 170 нарушений при размещении отходов
Вчера, 16:45
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В ходе плановой проверки Роспироднадзора полигонов захоронения ТКО, расположенных в г. Уварово, Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах Тамбовской области, эксплуатируемых ООО «КомЭк», было выявлено 170 нарушений. Связаны они с несоблюдением лицензионных требований, искажением экологической информации, а также отсутствием права на часть сооружений полигона.
Также инспекторы Управления установили, что полигон мусорный полигон «КомЭк» в Тамбовском районе находится в границах шестой подзоны приаэродромной территории действующего аэродрома гражданской авиации в селе Донское. Согласования от уполномоченного органа на размещение в границах таких территорий объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, у «КомЭка» нет.
Составлено несколько административных протоколов на сумму почти миллион рублей. ООО «КомЭк» выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с конкретными сроками их устранения. Выполнение предписаний находится на контроле Управления.
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