Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки.
Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по данным следствия, речь идёт примерно о 80 млн рублей.
Ключевыми для расследования стали показания бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Его задержали весной 2025 года вместе с руководителем «Водгазхоза» Русланом Брагарником. Изначально им предъявили обвинения по делу о хранении наркотиков, однако позже их показания легли в основу расследования уже коррупционного эпизода.
Дело Егорова стало одним из наиболее резонансных для региона за последние годы. Власти и правоохранительные органы официально подчёркивают, что расследование продолжается, а все обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить в суде.
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют
Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.
В Тамбовской области могут изменить порядок выплаты ежемесячного пособия на детей. Соответствующий законопроект внес в областную Думу глава региона Евгений Первышов. Главное нововведение касается многодетных семей. Если доход семьи немного превышает прожиточный минимум (не более чем на 10%),
В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты
В Тамбовской области начали внедрять новую сеть банкоматов, которые не будут принадлежать конкретным банкам. Проект реализует «Росинкас» — структура Банка России. Такие устройства называют «белыми банкоматами». Они будут работать как единая сеть, к которой смогут подключаться разные банки. При
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн
21 марта 2026 года не стало тамбовского журналиста Валерия Вадимовича Кролика, сообщает "Тамбовская жизнь". Ему было 74 года. С газетным делом была связана практически вся его профессиональная жизнь. В разные годы он работал корреспондентом «Тамбовской правды», затем пришёл в газету «Город на
Прокуратура Ленинского района Тамбова начала добиваться наказания для представителя ООО «РКС-Тамбов» после нового эпизода со сбросом сточных вод в реку Цну. По данным ведомства, в ходе проверки в воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Надзорный орган
В Уваровском округе после областного семинара по подготовке к весенним полевым работам прошла рабочая встреча аграриев с представителями дилерского центра АО «Октябрьское» и завода «Ростсельмаш». Разговор был посвящён условиям обновления сельхозтехники в Тамбовской области. Участники обсудили
В Моршанске на рынке по улице Интернациональной 19 марта произошло обрушение навеса. В результате пострадала 59-летняя местная жительница, её доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Надежда Ускова. По факту случившегося прокуратура
Моршанский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации города по делу о коррупции при организации ярмарочной торговли. Её признали виновной в получении взяток за предоставление более выгодных мест для торговли и назначили 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Как
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Глобус Трэвел», признанной виновной в мошенничестве при продаже туристических путёвок. По данным прокуратуры, от её действий пострадали 66 человек, а общий ущерб превысил 10 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2022 год
«Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт». По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия
Управление судебного департамента в Тамбовской области объявило открытый конкурс на капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда. Начальная цена контракта составляет 40,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Подвести итоги торгов планируют 2 апреля. Работы рассчитаны на
Выплату из средств материнского капитала получают тамбовские семьи, в которых проживает 1,9 тысячи детей до трех лет. В 2025 году на данную меру социальной поддержки региональное Отделение СФР по Тамбовской области направило 351 млн рублей.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по спору ЗАО «Волковский спиртзавод» с налоговой службой. Предприятие пыталось оспорить решения ФНС, связанные с авансовыми платежами по акцизу, но суд с этим не согласился. Суть спора сводилась к тому, что
В марте на торги выставили ООО «Ланта», которое после решения суда перешло в собственность государства. Речь идёт о продаже 100% долей в уставном капитале компании. Информация об аукционе опубликована в ГИС «Торги». Стартовая стоимость актива составляет 438,2 млн рублей. Для участия потребуется
Тамбовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 60-летнему гражданину Азербайджана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил у 90-летнего жителя села Татаново 1 250 000 рублей. Как сообщается, преступление произошло 27