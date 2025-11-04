Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

Вчера, 14:01
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года.

Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как минимум до конца текущего года. Суд признал решение нижестоящей инстанции законным и обоснованным, не найдя оснований для смягчения меры пресечения.

Максим Егоров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — по данным следствия, сумма превышает 80 млн рублей. По версии следователей, за «покровительство по службе» он получал дорогостоящие подарки и услуги: автомобиль стоимостью около 11 млн рублей, оплату квартиры в Москве на имя его матери (около 50 млн), финансирование строительства загородного дома супруги и ежемесячные выплаты на его содержание, а также оплату семейного отдыха в Крыму.

Экс-губернатор был задержан 24 июля 2025 года, а в отставку отправлен в ноябре 2024-го.
Ключевые показания, по данным следствия, дал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, задержанный весной 2025 года вместе с руководителем «Водгазхоза» Русланом Брагарником. Стефанов заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом.

Защита Егорова продолжает настаивать на его невиновности, заявляя о необоснованности предъявленных обвинений.
Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай

Вчера, 20:19
0
Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей

Вчера, 17:01
0
В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

Вчера, 14:01
0
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как

Аэропорт «Тамбов» перешёл на осенне-зимнее расписание

Вчера, 10:22
0
Аэропорт «Тамбов» начал работу по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года включительно. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этот период сохранены регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Полёты в московский аэропорт Внуково выполняются пять раз в

В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона

4 ноября 2025
0
В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО

4 ноября 2025
0
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»

4 ноября 2025
0
В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда». В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев

В сёлах Новосельцево и Дубровка построят новые фельдшерско-акушерские пункты

4 ноября 2025
0
Жителей сёл Новосельцево и Дубровка Тамбовской области ожидает важное обновление в сфере здравоохранения — к осени 2026 года здесь появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Новые медучреждения станут частью структуры Тамбовской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном

В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО

3 ноября 2025
0
В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

3 ноября 2025
0
В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана

3 ноября 2025
0
В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

2 ноября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел

В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года

2 ноября 2025
0
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

31 октября 2025
0
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

31 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения

31 октября 2025
0
В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»

31 октября 2025
0
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской

30 октября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей

30 октября 2025
0
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года
