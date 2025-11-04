Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай 0 Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей 0 В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова 0 Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как

Аэропорт «Тамбов» перешёл на осенне-зимнее расписание 0 Аэропорт «Тамбов» начал работу по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года включительно. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этот период сохранены регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Полёты в московский аэропорт Внуково выполняются пять раз в

В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона 0 В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО 0 В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап» 0 В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда». В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев

В сёлах Новосельцево и Дубровка построят новые фельдшерско-акушерские пункты 0 Жителей сёл Новосельцево и Дубровка Тамбовской области ожидает важное обновление в сфере здравоохранения — к осени 2026 года здесь появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Новые медучреждения станут частью структуры Тамбовской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном

В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО 0 В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса 0 В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана 0 В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской 0 В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел

В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года 0 В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу 0 Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета 0 В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения 0 В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки» 0 В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской 0 В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила