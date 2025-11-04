|
Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова
Вчера, 14:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года.
Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как минимум до конца текущего года. Суд признал решение нижестоящей инстанции законным и обоснованным, не найдя оснований для смягчения меры пресечения.
Максим Егоров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — по данным следствия, сумма превышает 80 млн рублей. По версии следователей, за «покровительство по службе» он получал дорогостоящие подарки и услуги: автомобиль стоимостью около 11 млн рублей, оплату квартиры в Москве на имя его матери (около 50 млн), финансирование строительства загородного дома супруги и ежемесячные выплаты на его содержание, а также оплату семейного отдыха в Крыму.
Экс-губернатор был задержан 24 июля 2025 года, а в отставку отправлен в ноябре 2024-го.
Ключевые показания, по данным следствия, дал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, задержанный весной 2025 года вместе с руководителем «Водгазхоза» Русланом Брагарником. Стефанов заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом.
Защита Егорова продолжает настаивать на его невиновности, заявляя о необоснованности предъявленных обвинений.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.