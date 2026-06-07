Тамбовскому дорожному подрядчику вернули иск почти на 392 млн рублей к региональному Минградострою Комментариев: 0



Компания пыталась взыскать стоимость работ по государственному контракту, связанному со строительством инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и благоустройством территории жилой застройки в Донском сельсовете Тамбовского района.



Однако суд не принял заявление к производству. Причиной стало отсутствие документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Подрядчик просил предоставить отсрочку по её оплате, но суд не нашёл для этого оснований.



Контракт между региональными властями и ООО «Строй Нэс-Аб» был заключён летом 2022 года. Компания стала одним из двух участников конкурса и снизила стоимость работ с первоначальных 479,1 млн до 431,2 млн рублей.



Согласно сведениям Единой информационной системы в сфере закупок, контракт был расторгнут по инициативе заказчика в сентябре 2025 года. При этом в системе указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 6,9 млн рублей, тогда как фактическая оплата со стороны заказчика превысила 307 млн рублей.



ООО «Строй Нэс-Аб» работает в Тамбове с 2000 года и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и руководителем компании является Мисак Демурчян.



По итогам 2025 года финансовые показатели предприятия заметно ухудшились. Выручка сократилась более чем вдвое — до 435,4 млн рублей, а чистый результат сменился убытком в размере 117,7 млн рублей. Арбитражный суд Тамбовской области вернул ООО «Строй Нэс-Аб» иск к региональному министерству градостроительства и архитектуры на сумму 391,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.Компания пыталась взыскать стоимость работ по государственному контракту, связанному со строительством инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и благоустройством территории жилой застройки в Донском сельсовете Тамбовского района.Однако суд не принял заявление к производству. Причиной стало отсутствие документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Подрядчик просил предоставить отсрочку по её оплате, но суд не нашёл для этого оснований.Контракт между региональными властями и ООО «Строй Нэс-Аб» был заключён летом 2022 года. Компания стала одним из двух участников конкурса и снизила стоимость работ с первоначальных 479,1 млн до 431,2 млн рублей.Согласно сведениям Единой информационной системы в сфере закупок, контракт был расторгнут по инициативе заказчика в сентябре 2025 года. При этом в системе указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 6,9 млн рублей, тогда как фактическая оплата со стороны заказчика превысила 307 млн рублей.ООО «Строй Нэс-Аб» работает в Тамбове с 2000 года и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и руководителем компании является Мисак Демурчян.По итогам 2025 года финансовые показатели предприятия заметно ухудшились. Выручка сократилась более чем вдвое — до 435,4 млн рублей, а чистый результат сменился убытком в размере 117,7 млн рублей.



