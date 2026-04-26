Ростовская компания получила контракты на коммунальную инфраструктуру Тамбова на 486 млн рублей



Наиболее крупный контракт касается строительства водовода протяжённостью около 6 км и диаметром 400 мм — от водозаборного узла ВЗУ-4 до существующих сетей по улице Астраханской. Начальная стоимость закупки составляла порядка 280 млн рублей, однако по итогам торгов была снижена до 271 млн. Проектирование объекта подрядчик должен завершить до 15 сентября, а строительно-монтажные работы — до 10 декабря 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации составит не менее пяти лет.



Второй контракт связан со строительством канализационного коллектора в западной части города — от улицы Киквидзе до улицы Комиссара Московского с подключением к существующей системе. Его стоимость по итогам конкурса составила 215 млн рублей при начальной цене 219,7 млн. Срок завершения работ также установлен до 10 декабря 2026 года.



Оба проекта финансируются за счёт средств федерального бюджета и предусматривают авансирование в размере 30%. Таким образом, первоначальные выплаты подрядчику могут составить около 146 млн рублей. При этом сроки реализации выглядят достаточно сжатыми — менее года на проектирование и строительство объектов с учётом необходимости завершения работ до зимнего периода.



ООО «Дельта» зарегистрировано в 2006 году в Азове и специализируется на строительстве инженерной инфраструктуры. Компания принадлежит Андрею Ковалёву и Степану Леонову. В её портфеле — десятки государственных и муниципальных контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей, включая проекты в сфере водоснабжения.




