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В Знаменском округе отремонтируют дороги на 165 млн рублей
Сегодня, 12:08
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Ивановская компания ООО «Независимая строительная компания» займётся дорожным ремонтом в Знаменском округе Тамбовской области. Общая стоимость двух заключённых контрактов составляет 165 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.
Первый контракт предусматривает работы на участке автодороги «Знаменка — Большие Пады». Изначально сумма договора составляла 123,4 млн рублей, но в ходе торгов была снижена до 122,2 млн рублей.
Второй контракт касается ремонта дороги «Кариан — Строганово — Сухотинка — подъезд к поселку Первомайский». Начальная стоимость работ оценивалась в 43,7 млн рублей, но в итоге контракт заключили на сумму 43,2 млн рублей.
Согласно условиям контрактов, все работы должны быть завершены не позднее 15 июля 2025 года, а общий срок исполнения договоров продлится до 22 августа текущего года.
Ранее, в 2023 году, ООО «Независимая строительная компания» уже выполняло дорожные работы в Тамбовской области. В числе проектов были ремонт трассы «Тамбов – Пенза» и обновление транзитных улиц в Уварово, общая сумма этих контрактов составила 850 млн рублей.
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