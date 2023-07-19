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Костромские дорожники выиграли контракт на 1,9 млрд рублей
ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком - областным государственным учреждением "Тамбовавтодор". Они пришли к выводу, что описание объектов закупки в значительной степени не соответствует требованиям закона.
ООО "Дормострой" также стало победителем трех конкурсов на ремонт и содержание дорог межмуниципального значения в этом регионе. Как указывает информация из Единой информационной системы в сфере закупок, заказчик уже заключил контракты с этой компанией на общую сумму 1,9 млрд рублей. Компания не снижала начальную цену контрактов, и ее квалификация, опыт и успешное выполнение аналогичных контрактов стали ключевыми факторами для победы.
Одна из дорожных работ, оцененная в 804,4 млн рублей, была присуждена ООО "Дормострой" без участия других компаний. В остальных двух случаях было по два участника, но их названия не были раскрыты. В результате одного из контрактов на 671,7 млн рублей, проигравший участник снизил свою цену на 6,7 млн до 665 млн, а второй контракт на 454,2 млн рублей снизился на 4,5 млн до 449,7 млн.
Победа ООО "Дормострой" была обусловлена их лучшей квалификацией, включая наличие необходимых финансовых, трудовых и других ресурсов, а также значительным опытом и успешным выполнением подобных контрактов. Дорожные работы в Тамбовской области будут выполнены поэтапно до осени 2025 года.
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ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком -
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