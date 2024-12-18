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» » В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сегодня, 10:38
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Прокуратура Тамбовского района установила, что ростовская компания ООО «Тандем» не исполнила контракт на благоустройство территории деревни Крутые Выселки. Стоимость контракта составляла 31,5 млн рублей.

За неисполнение обязательств подрядчика привлекли к административной ответственности. Согласно постановлению прокурора, фирму оштрафовали на 1,575 млн рублей. В октябре 2024 года контракт расторгли в одностороннем порядке, а ООО «Тандем» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Исключение из него ожидается не раньше декабря 2026 года.

Компания, зарегистрированная в Ростове-на-Дону, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В августе 2024 года она выиграла тендер, предложив цену на 6,3 млн рублей ниже начальной. Однако работы в деревне так и не начались.

На данный момент прокуратура продолжает контроль за ситуацией, чтобы обеспечить восстановление прав заказчика и жителей.
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