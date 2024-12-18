В посёлке Новая Ляда жители остались без уличного освещения на улице 2-Малоталинская 0 С 27 ноября улица 2-Малоталинская, которой ежедневно пользуются пенсионеры и школьники, остаётся без уличного освещения. По информации местных жителей, темнота на дороге создает серьёзные неудобства, особенно утром и вечером, когда прихожане храма вынуждены добираться практически на ощупь.

В Тамбове судебные приставы выдворили 21 иностранца за нарушение миграционного законодательства 0 Судебные приставы Тамбовской области осуществили выдворение 21 гражданина ближнего зарубежья, находившихся в России нелегально. В отношении каждого из них судом были вынесены постановления о принудительном выдворении за нарушение правил въезда и пребывания в стране.

В Тамбове на улице Пионерской будут класть асфальт 0 На участке улицы Пионерской между Советской и Астраханской с 8:00 20 декабря до завершения работ 21 декабря будет запрещена остановка, стоянка и движение автомобилей, кроме общественного транспорта.

В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 0 Прокуратура Тамбовского района установила, что ростовская компания ООО «Тандем» не исполнила контракт на благоустройство территории деревни Крутые Выселки. Стоимость контракта составляла 31,5 млн рублей.

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома 0 На месте бывшей промзоны около улицы Защитной в Тамбове построят два 17-этажных жилых дома. Информация об этом содержится в договоре о комплексном развитии территории, заключённом городскими властями.

Жители Тамбовского лесхоза требуют остановить вырубку леса 0 Жители, проживающие на территории Тамбовского лесхоза, обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на очередной случай вырубки лесных насаждений. Ранее в августе этого года они сообщали о спиле 13 сосен, несмотря на действующий запрет.

В Мичуринском округе ликвидирован пожар после атаки БПЛА 0 В Мичуринском округе Тамбовской области ликвидирован пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Прокуратура через суд требует благоустройства двора на улице Чичканова в Тамбове 0 Лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров получил ответ от прокуратуры Тамбовской области по жалобам жителей домов №№ 18, 20, 22 и 48 на улице Чичканова о благоустройстве их двора.

Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязнение реки 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск прокуратуры региона, в котором с ОАО «Токаревская птицефабрика» планируется взыскать 1,8 млн рублей ущерба, причинённого реке Мокрая Панда. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 января 2025 года, - сообщает издание

Поздравление детей участников специальной военной операции в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении последних 2,5 лет большую роль в своей работе уделяет участникам специальной военной операции и членам их семей. Наша ветеранская организация открывает

На улице Пионерской в Тамбове уложили некачественный асфальт после многочисленных переносов сроков 0 Ремонтные работы на улице Пионерской в Тамбове вновь затянулись, а их качество вызывает серьёзные нарекания. Подрядчик приступил к укладке асфальта 12 декабря с обещанием завершить всё за два дня, однако к 17 декабря ремонт так и не был полностью завершён.

Жители Котовска получат перерасчёт за отопление 0 Компания «Компьюлинк Инфраструктура ТО» возместит жителям Котовска более 5,5 миллионов рублей за отопление, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Прокуратура выявила нарушения в реализации концессионного соглашения по водоснабжению в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального

Жители села Покрово-Пригородное требуют решения проблемы с наледью 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовского городского округа несколько дней не устраняли последствия порыва на сетях водоснабжения, из-за чего на улице образовалась наледь. Ситуация создала серьёзную угрозу как для движения транспорта, так и для пешеходов, особенно вблизи автобусной остановки.

Жители Тамбова записали повторное обращение к президенту о капитальном ремонте дома 0 Жители многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове вновь обратились к президенту России Владимиру Путину, записав повторное видеообращение. Они просят вмешаться в ситуацию с капитальным ремонтом их дома, которая, по их словам, остаётся нерешённой уже много лет, - сообщает издание

Возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в пруду «Рогатый» 0 Вблизи деревни Барановка Токаревского муниципального округа массовая гибель рыбы в пруду «Рогатый» привела к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред животному миру и рыбным запасам). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области

В Тамбове жители улицы Николая Вирты месяцами ждут ликвидации коммунального разрытия 0 Жители дома №28 по улице Николая Вирты уже более месяца терпят неудобства из-за коммунального разрытия, оставленного после ремонта труб отопления 11 ноября. Разрытие, которое не засыпают до сих пор, вызывает негодование горожан: около 30 человек вынуждены буквально отапливать улицу, оплачивая

В Тамбове у ресторана «Дебют» течёт канализация, ситуация усугубляется морозами 0 Жители Тамбова второй неделю наблюдают течь канализации у ресторана «Дебют» на улице Советская, 79. О проблеме сообщил местный житель Олег Карнаухов на своей странице «ВКонтакте».

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов выразил недовольство работой подрядчиков по уборке дорог от снега. На оперативном совещании и.о. министра автодорог Альберт Чурилов доложил, что региону требуется свыше тысячи единиц техники для расчистки дорог, но в готовности находятся только 850

Посетители фитнес-центра «Re’форма» столкнулись с проблемой доступа в спортзал 0 В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились посетители фитнес-центра «Re’форма», расположенного в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «РИО» в Тамбове. По их словам, утром 16 декабря они в течении некоторого времени не могли попасть в спортзал из-за действий охраны торгового