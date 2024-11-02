В Тамбовскую область пришли холода 0 На этой неделе Тамбовская область находится во власти неустойчивой осенней погоды: пасмурное небо, дождевые тучи и прояснения сменяют друг друга, а холодные ночи уже принесли первые заморозки. В пятницу и субботу особенно усилился западный ветер, достигая порывов до 22 м/с.

Глава Тамбовской области проверил ход ремонта теплосетей в Котовске 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров посетил Котовск, чтобы проконтролировать выполнение своего поручения по устранению проблем с отоплением в доме на улице Посконкина, 8Б. Из-за аварии на теплосетях температура в квартирах снизилась до +18,5 °C. Причиной стало повреждение старых труб,

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на благоустройство скверов 0 Прокуратура Мичуринска сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении компании ООО «СУ-1» из Липецка по факту хищения более 1,7 млн рублей, выделенных на благоустройство скверов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2023 году организация получила контракт на сумму свыше 29 млн рублей

Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены 0 В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных

В Мичуринске возбуждено уголовное дело о хищении средств на нацпроекте «Жилье и городская среда» 0 ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 1,7 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По информации прокуратуры, дело возбуждено по статье 159 УК РФ, ч. 4, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Личность

Оксана Мордасова возглавила Никифоровский муниципальный округ в Тамбовской области 0 Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.

Тамбовский областной суд утвердил национализацию активов SPI Group, принадлежащих Юрию Шефлеру 0 Областной суд в Тамбове поддержал ранее вынесенное решение районного суда о передаче в государственную собственность активов международного алкогольного холдинга SPI Group, которым владеет Юрий Шефлер, владелец брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Информация о том, по чьей жалобе суд рассматривал

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО 0 Более двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания

Назначен новый прокурор Мичуринского района 0 Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Мичуринского района на срок пять лет назначен младший советник юстиции Алексей Викторович Лебедев. Он сменил на этом посту Юрия Плужникова.

Скорая помощь в Тамбовской области переходит под единое руководство 0 С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.

В Тамбове возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому 0 Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области начало уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей компании «Новый дом» до апреля 2025 года 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении управляющей компании «Новый дом» до 15 апреля 2025 года. Это стало возможным по запросу конкурсного управляющего Ксении Спириной, которая отметила, что конкурсная масса ещё не сформирована

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком на благоустройство исторической улицы Советской 0 Администрация Мичуринска расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству исторической части улицы Советской. Контракт на сумму более 95 млн рублей был заключён в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства город получил благодаря победе во

В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытыми 0 В Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.

В Уварове завершают рекультивацию полигона в рамках нацпроекта «Экология» 0 В городе Уварово Тамбовской области подходят к завершению работы по рекультивации полигона площадью 8 гектаров в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Министр экологии и природных ресурсов области Алла Албегова сообщила в своем телеграм-канале, что объект планируют

Жители Тамбова обеспокоены ситуацией с бездомными собаками: отлов животных откладывается до конца ноября 0 Проблема бездомных собак остаётся острой в Тамбове, где местные жители регулярно сталкиваются с крупными стаями безнадзорных животных. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», бездомные собаки появляются почти во всех районах города, вызывая опасения у горожан. Так, одна из местных жительниц, Елена

Тамбов вводит туристический налог на проживание в гостиницах 0 С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время

Жители Котовска остаются без тепла из-за затянувшихся коммунальных аварий 0 В Котовске крупная авария на теплосетях оставила значительное количество жителей без отопления. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), от котовчан поступило около 300 жалоб, и по информации на данный момент, без тепла остаются примерно 50 домов из 227.

Военно-патриотическая работа: встречи с ветеранами в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно проводить военно – патриотическую работу с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа и приглашает в музейную комнату «Боевой Славы»

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед Днём народного единства 0 С 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней подряд в соответствии с производственным календарём, утверждённым Правительством РФ, сообщает ТАСС.