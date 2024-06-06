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В Мичуринске выявлены нарушения при реализации национального проекта
Вчера, 09:22
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В ходе проверки прокуратуры города Мичуринска по соблюдению законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов выявлены нарушения. В 2023 году между МБУ «Зеленхоз» и подрядной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству скверов на улице Советской в Мичуринске, финансируемые в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Анализ контрактов показал, что в мае прошлого года заказчик и подрядчик заключили дополнительные соглашения, изменив порядок зачёта авансового платежа. Эти соглашения позволили заказчику зачесть ранее выплаченный аванс после выполнения и оплаты всех работ. Однако порядок зачёта авансового платежа, как и порядок оплаты, является существенным условием контракта, и его изменение не допускается.
Так как данные соглашения были заключены с нарушением закона о контрактной системе, прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если это не предусмотрено законодательством). По результатам рассмотрения дел должностному лицу заказчика был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а руководителю подрядной организации вынесено предостережение.
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