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Прокуратурой пресечены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Вчера, 16:59
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В рамках осуществления надзора в сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Тамбовского района проведен мониторинг информации, размещенной администрациями Горельского, Донского и Новолядинского поссельсоветов на официальном сайте государственных закупок в сети «Интернет».

Проверкой выявлены нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе, допущенные администрациями поссельсоветов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что в документацию не включены обязательные условия о сроках предоставления обеспечения гарантийных обязательств и о размере ответственности за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, при фактическом наличии таковых; не принимались меры по направлению в адрес подрядных организацией претензий о выплате пеней за несвоевременно выполненные работы; ряд документов о приемке выполненных работ оформлены и подписаны до предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и др. нарушения.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Тамбовского района главам местных администраций внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению допущенных нарушений, организована претензионная работа с подрядными организациями, усилен контроль за реализацией национального проекта.
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