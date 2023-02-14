|
Прокуратурой пресечены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Вчера, 16:59
Комментариев: 0
Версия для печати
В рамках осуществления надзора в сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Тамбовского района проведен мониторинг информации, размещенной администрациями Горельского, Донского и Новолядинского поссельсоветов на официальном сайте государственных закупок в сети «Интернет».
Проверкой выявлены нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе, допущенные администрациями поссельсоветов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Установлено, что в документацию не включены обязательные условия о сроках предоставления обеспечения гарантийных обязательств и о размере ответственности за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, при фактическом наличии таковых; не принимались меры по направлению в адрес подрядных организацией претензий о выплате пеней за несвоевременно выполненные работы; ряд документов о приемке выполненных работ оформлены и подписаны до предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и др. нарушения.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Тамбовского района главам местных администраций внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению допущенных нарушений, организована претензионная работа с подрядными организациями, усилен контроль за реализацией национального проекта.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.