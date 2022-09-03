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После вмешательства прокуратуры устранены нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Сегодня, 09:46
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Прокуратурой города в рамках осуществления надзора за соблюдением бюджетного законодательства в сфере проведения закупок для государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение» выявлены нарушения.
Установлено, что по результатам электронного аукциона в январе 2022 года ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» и ООО ТК «ВИКИНГИ» заключили контракт на поставку 5 автомобилей для поликлинических подразделений, со сроком исполнения в течение 80 дней с даты заключения контракта.
В нарушение норм законодательства и положений контракта по состоянию на июль 2022 года обществом обязательства по поставке автомобилей не исполнены в установленный срок, что явилось причиной неисполнения последующих обязательств заказчика.
По данному факту прокуратурой города инициировано привлечение исполнительного директора организации к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.
В настоящее время обществом обязательства по контракту исполнены в полном объеме.
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