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Устранены нарушения при реализации продуктов питания в Котовске
Сегодня, 10:57
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Прокуратурой г. Котовска проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Проверка осуществлялась в продуктовых магазинах города, а также павильонах с мясной и молочной продукцией на городском рынке.
Выявлено хранение в морозильных камерах обезличенной молочной продукции, хранение и реализация мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов из мяса птицы с истекшим сроком годности.
На основании изложенного прокуратурой города вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, которые находятся в стадии рассмотрения.
Продукция, реализуемая с нарушениями действующего законодательства, была снята продавцами с реализации в ходе проведения проверки.
Также выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов в торговых помещениях.
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