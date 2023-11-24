Прокуратура выявила нарушения при реализации программы «Дорога к дому» Комментариев: 0



В Ленинском районе согласно муниципальному контракту между МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения" и ООО "АртДорСтрой" планировалось провести работы по благоустройству общественной территории в районе сквера имени М.Ю. Лермонтова. Согласно условиям договора, срок выполнения работ был установлен на 10 октября 2023 года, однако акт о приемке выполненных работ был подписан обеими сторонами лишь 13 ноября 2023 года. Прокуратурой было направлено представление подрядчику с вопросом о возбуждении административного правонарушения.



В Советском районе аналогичные контракты на благоустройство общественных территорий были заключены с ООО "АртДорСтрой" по объектам в районе многоквартирных домов № 24Г на Бастионной улице и №№ 30, 34, 36 на Новикова-Прибоя; с ООО "Спецкран" по пространству у дома № 193 на Астраханской улице; с ИП Ворониным А.И. по работам у домов 2 и 3 на Покровской улице. Все контракты предусматривали завершение работ к 31 августа 2023 года, однако проверка прокуратуры выявила существенные задержки в сдаче объектов.



В результате проверки прокуратурой были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях согласно части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.



Прокуратура также отметила, что ранее в отношении ООО "АртДорСтрой" и ООО "Спецкран" предпринимались меры по устранению нарушений в сфере законодательства о контрактной системе при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". На запрос депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артёма Александрова, касающегося нарушений в реализации программы "Дорога к дому", прокуратурой Ленинского и Советского районов были проведены проверки, которые подтвердили факт наличия нарушений, согласно ответам ведомства.В Ленинском районе согласно муниципальному контракту между МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения" и ООО "АртДорСтрой" планировалось провести работы по благоустройству общественной территории в районе сквера имени М.Ю. Лермонтова. Согласно условиям договора, срок выполнения работ был установлен на 10 октября 2023 года, однако акт о приемке выполненных работ был подписан обеими сторонами лишь 13 ноября 2023 года. Прокуратурой было направлено представление подрядчику с вопросом о возбуждении административного правонарушения.В Советском районе аналогичные контракты на благоустройство общественных территорий были заключены с ООО "АртДорСтрой" по объектам в районе многоквартирных домов № 24Г на Бастионной улице и №№ 30, 34, 36 на Новикова-Прибоя; с ООО "Спецкран" по пространству у дома № 193 на Астраханской улице; с ИП Ворониным А.И. по работам у домов 2 и 3 на Покровской улице. Все контракты предусматривали завершение работ к 31 августа 2023 года, однако проверка прокуратуры выявила существенные задержки в сдаче объектов.В результате проверки прокуратурой были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях согласно части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.Прокуратура также отметила, что ранее в отношении ООО "АртДорСтрой" и ООО "Спецкран" предпринимались меры по устранению нарушений в сфере законодательства о контрактной системе при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".



