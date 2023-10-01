|
|
При реализации проекта «Дорога к дому» в Тамбове возникли проблемы
На днях руководитель региона Максим Егоров провел проверку хода работ по улучшению общественных скверов в городе Тамбов. Эти работы осуществляются в рамках двух важных проектов: национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Дорога к дому".
Максим Егоров оценил степень готовности нового общественного пространства, расположенного рядом со стадионом "Динамо". Здесь были завершены все запланированные работы, и сейчас проходит приемка объекта.
Это пространство получило признание в рейтинговом голосовании и было благоустроено в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Для этих работ было выделено 16,5 миллиона рублей.
Глава Тамбовской области также осмотрел ход выполнения работ в Лермонтовском сквере. Здесь работы проводятся в рамках регионального проекта "Дорога к дому", и на их осуществление было выделено почти 13 миллионов рублей. Работы включают в себя ремонт освещения и дорожных покрытий, создание нового газона и установку малых архитектурных форм, а также установку нового памятника Михаилу Лермонтову. На данный момент выполнено 55% работ. Это замедление объясняется сменой подрядчика, так как предыдущий не смог справиться с взятыми на себя обязательствами и его контракт был расторгнут.
Фото: Павел Васильев
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».
В Тамбовской области стартовала осенняя мобилизационная кампания, и в этом году она представляет собой некоторые нововведения. В числе граждан, подлежащих призыву, теперь включены те, кто имел судимости за небольшие правонарушения, но уже отбыл свой срок или уплатил штраф.
В Тамбове состоялся поединок второй лиги дивизиона "Б" между командами "Спартак" и "Химки", который завершился победой хозяев со счетом 1:0.
На днях руководитель региона Максим Егоров провел проверку хода работ по улучшению общественных скверов в городе Тамбов. Эти работы осуществляются в рамках двух важных проектов: национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Дорога к дому".
Как сообщает пресс-служба суда индивидуальным предпринимателем была осуществлена поставка канцелярских и других товаров ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно акту сверки задолженность перед индивидуальным предпринимателем составила 58 200 рублей. Однако поставщик умер и в наследство после его
Прокуратура Ленинского района обратилась в суд в интересах молодой мамы, которой было отказано в социальной поддержке.
Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области
Следственные органы в Тамбовской области объявили о завершении расследования уголовного дела, связанного с похищением человека, в котором обвиняются 49-летний мужчина и его два сына, возрастом 21 и 25 лет. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления против
Комната «Боевой Славы» в Мичуринске в очередной раз открыла свои двери для школьников. Сегодня наш музей посетили учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1. Встречу провели подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и настоятель Покровского храма с.
Право на заключение договора о комплексном развитии территории на улице Астраханской в Тамбове будет выставлено на торги, которые организует администрация города. Речь идет о зоне строительства на участках с адресами №197, 199, 201, 203, 209 и 211а. Начальная стоимость участия в аукционе составит
В Тамбове были награждены победители и призеры традиционного конкурса под названием "Тамбов в цвету". Это конкурс, который способствует креативному благоустройству участков у жилых домов и территорий предприятий и организаций, проводится уже в шестнадцатый раз и в этом году собрал более 150 заявок.
По решению депутатов Тамбовская епархия РПЦ получила безвозмездно право собственности на жилое помещение, находящееся по улице Сергея Рахманинова. Это помещение находится в здании Тамбовской духовной консистории Казанского мужского монастыря.
Наше молодое поколение – будущее страны, от девчонок и мальчишек будет зависеть то, каким путем пойдет государство, как будет развиваться. Но от нас зависит то, каким будет это поколение. Наша организация понимает это и делает все возможное, чтобы вложить в головы ребят истинные ценности: семья,
Глава Тамбовской области назначил Максима Егорова, что, по сути, означает, что он назначил себя, председателем призывной комиссии в регионе. Им было подписано распоряжение о создании таких комиссий в области.
Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили значительные изменения в соглашении о концессии для холодного водоснабжения и водоотведения. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сергей Серёгин, отметил, что эти изменения были предварительно одобрены
Увековечивание памяти погибших воинов – одно из главных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Погибшие воины – настоящие герои. Они совершили великий подвиг, и мы не имеем права
Филиал ПАО «Россети Центр» в Тамбовской области, известный как «Тамбовэнерго», активно внедряет интеллектуальную систему учёта электроэнергии в различных районах этой области. За последние восемь месяцев сотрудники компании энергетической сферы успешно установили примерно пять тысяч счетчиков
Прокуратура Староюрьевского района Тамбовской области утвердила акт обвинения в рамках уголовного дела, касающегося деятельности генерального директора подрядной компании. Ему предъявляют обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Депутаты Тамбовской городской Думы рассматривают возможность провести приватизацию трех муниципальных предприятий, находящихся под управлением Тамбовской городской администрации. Конкретно речь идет о МУП «Школьник», МУП «Ритуал» и МУП «Тамбовский центральный рынок», которые могут быть
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Тамбовский Арбитражный суд заявление о признании местной организации "Альянсстройсервис" банкротом. По имеющейся документации, данное исковое заявление еще не было принято к производству.
В Тамбове ворвались в ювелирный магазин и похитили украшения стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Происшествие произошло в ночь с 22 сентября. Согласно предварительным данным, преступник проник