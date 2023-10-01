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При реализации проекта «Дорога к дому» в Тамбове возникли проблемы

Вчера, 13:38
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При реализации проекта «Дорога к дому» в Тамбове возникли проблемы На днях руководитель региона Максим Егоров провел проверку хода работ по улучшению общественных скверов в городе Тамбов. Эти работы осуществляются в рамках двух важных проектов: национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Дорога к дому".

Максим Егоров оценил степень готовности нового общественного пространства, расположенного рядом со стадионом "Динамо". Здесь были завершены все запланированные работы, и сейчас проходит приемка объекта.

Это пространство получило признание в рейтинговом голосовании и было благоустроено в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Для этих работ было выделено 16,5 миллиона рублей.

Глава Тамбовской области также осмотрел ход выполнения работ в Лермонтовском сквере. Здесь работы проводятся в рамках регионального проекта "Дорога к дому", и на их осуществление было выделено почти 13 миллионов рублей. Работы включают в себя ремонт освещения и дорожных покрытий, создание нового газона и установку малых архитектурных форм, а также установку нового памятника Михаилу Лермонтову. На данный момент выполнено 55% работ. Это замедление объясняется сменой подрядчика, так как предыдущий не смог справиться с взятыми на себя обязательствами и его контракт был расторгнут.

Фото: Павел Васильев
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