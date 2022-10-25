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Глава региона проинспектировал реализацию проекта «Дворы Тамбовщины»
Сегодня, 10:43
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Глава Тамбовской области Максим Егоров проинспектировал реализацию регионального проекта «Дворы Тамбовщины» в Котовске, Мичуринске и Тамбове. Например, в Мичуринске работы практически завершены, аналогичная картина в Котовске, а в Тамбове все сложнее.
В нарушении сроков во многих дворах работы даже не проведены наполовину от запланированных показателей. В этом году на реализацию регионального проекта «Дворы Тамбовщины» направили 500,5 миллиона рублей, всего в плане работ оказалось 26 дворов. Основная доля средства была направлена на город Тамбов.
Фото: Павел Васильев
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