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Километр нового водовода обойдется в 16 млн рублей
В рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется проложить новый водовод в микрорайоне Ласки и на территории Тамбов–6 за 16 млн рублей. В частности новый водовод должен решить проблему с давлением воды в микрорайоне Ласки.
Отметим, что реконструкция водоснабжения активно ведётся не только в Тамбове, но и в городах Мичуринске, Кирсанове и Рассказове, а также девяти районах Тамбовской области.
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В рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется проложить новый водовод в микрорайоне Ласки и на территории Тамбов–6 за 16 млн рублей.
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