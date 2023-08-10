В Тамбове построят четыре новых дороги Комментариев: 0



На участках улиц Радостная, Ключевая, Лазурная и Шатрова предусмотрено строительство асфальтового покрытия, тротуаров, системы освещения и установки дорожных знаков. Эти меры позволят создать комфортные и безопасные условия как для водителей, так и для пешеходов.



Планируется восстановить проезжие части практически "с нуля", что сделает дороги более плавными и удобными для передвижения. Важно отметить, что средства на реализацию этого проекта будут выделены из национального проекта "Жильё и городская среда", что гарантирует его финансовую поддержку.



Представители комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова сообщили, что общая длина всех четырёх участков составляет около одного километра. Планируется завершить работы к середине ноября. Подрядчик, ответственный за проведение работ, уже выбран, и он в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей.



Ожидается, что общие затраты на строительство данных дорог составят около 50 млн рублей. Это направление инвестиций будет способствовать улучшению городской инфраструктуры и повышению качества городской среды для всех жителей и гостей микрорайона Северный Тамбова. В рамках национального проекта "Жильё и городская среда", планируется провести значительные инфраструктурные изменения в микрорайоне Северный Тамбова. По данным официальных источников, в пределах улиц Архитектурная — Веселая будут созданы четыре новых автомобильных дороги. Особое внимание уделяется улучшению условий для автомобильного движения и пешеходов.На участках улиц Радостная, Ключевая, Лазурная и Шатрова предусмотрено строительство асфальтового покрытия, тротуаров, системы освещения и установки дорожных знаков. Эти меры позволят создать комфортные и безопасные условия как для водителей, так и для пешеходов.Планируется восстановить проезжие части практически "с нуля", что сделает дороги более плавными и удобными для передвижения. Важно отметить, что средства на реализацию этого проекта будут выделены из национального проекта "Жильё и городская среда", что гарантирует его финансовую поддержку.Представители комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова сообщили, что общая длина всех четырёх участков составляет около одного километра. Планируется завершить работы к середине ноября. Подрядчик, ответственный за проведение работ, уже выбран, и он в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей.Ожидается, что общие затраты на строительство данных дорог составят около 50 млн рублей. Это направление инвестиций будет способствовать улучшению городской инфраструктуры и повышению качества городской среды для всех жителей и гостей микрорайона Северный Тамбова.



