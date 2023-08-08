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» » В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75%

В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75%

Вчера, 10:07
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На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.

На данной фазе дорожники осуществляют наложение финишного слоя нового дорожного покрытия в центре проезжей части и вдоль одного из её краев. В дальнейшем планируется нанесение щебёночно-мастичного асфальта на противоположной стороне. Этот вид асфальта, характеризующийся высокой прочностью и крупной фракцией, часто используется при ремонте федеральных автотрасс. В городских условиях укладывание такого покрытия осуществляется с использованием геосетки и стыковочной ленты, что способствует поддержанию однородности асфальтового полотна и предотвращает его деформацию. На ближайших днях предполагается начало работ по укладке асфальта на парковочных зонах вдоль улицы Свободной.

Важно отметить, что также планируется восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, планируется установка новых дорожных знаков, размещение четырех светофоров, а также установка пешеходных ограждений и "плавающих" люков. Для обеспечения более эффективной освещенности и комфорта на улице, планируется замена старых фонарей на современные модели. С целью обеспечения безопасности людей с ограниченными возможностями здоровья, пешеходные зоны у светофоров будут оборудованы специальной плиткой.

Подрядчики стремятся завершить все работы на улице Свободной даже раньше запланированного срока, а именно в сентябре. Эти меры в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" направлены на создание более безопасной и современной инфраструктуры для горожан.
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В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75%

Вчера, 10:07
0
На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.

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